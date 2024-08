Leah Remini, la mejor amiga de Jennifer López, se divorcia

Una ex concursante de “Dancing with the Stars” compartió una triste noticia familiar a última hora de la tarde del 29 de agosto. Después de casi tres décadas juntos, Leah Remini y su marido se van a divorciar. Publicó el anuncio en su página de Instagram.

Leah Remini y Ángelo Pagan estuvieron juntos durante 28 años

Leah Remini publicó un extenso texto con un par de fotos en su página de Instagram. Una foto mostraba a la pareja en sus años de juventud, mientras que la otra era más reciente.

“Bueno, aquí estamos. Después de 28 años juntos y 21 años de matrimonio, hemos decidido solicitar el divorcio”, escribió Leah Remini.

Continuó: “Esta decisión se tomó después de mucha reflexión y cuidado, y por más difícil que sea el divorcio, lo abordamos con una perspectiva positiva porque sabemos que es lo mejor para nosotros”.

La exalumna de la temporada 17 de DWTS señaló que está orgullosa de cómo ella y Ángelo Pagan han afrontado esta situación hasta ahora.

Leah Remini reconoció que están tristes y agregó que todavía tienen cosas que resolver a medida que “avanzan hacia nuestra nueva normalidad: juntos todavía en muchos sentidos, y separados en algunos nuevos”.

La exalumna de DWTS compartió su opinión sobre el motivo de la separación de la pareja

Leah Remini también escribió que ella y Pagan siguen siendo amigos cercanos. “Seguimos celebrando las fiestas juntos, viendo nuestros programas de televisión favoritos juntos y reuniéndonos como familia”.

Continuó: “Entonces, la gran pregunta: ¿por qué? Para decirlo de forma sencilla, ambos cambiamos, como lo hace la gente, y nos acostumbramos a interpretar papeles que ya no encajaban con nosotros”.

Inmediatamente recibió una lluvia de mensajes de apoyo.

Un fan comentó: “Esta es la forma más humana y madura que he visto a la gente lidiar con el divorcio. ¡Espero lo mejor para los dos! ¡Los amo a ambos!”.

“No importa cómo lo mires, esto me pone triste”, agregó otro.

“¡Una relación exitosa! ¡No existe el fracaso cuando has vivido, amado, criado a un hijo y has acordado seguir creciendo! Los aplaudo y les deseo a ambos todo lo mejor y mucho amor”, escribió otra persona.

“La gente siempre piensa que cuando hay una ruptura significa que la relación no fue exitosa. Gracias por brindar lo contrario”, se lee en un comentario separado.

Algunos comentarios publicados en la página de Leah Remini fueron bastante negativos

Aunque Leah Remini recibió muchos comentarios de apoyo en respuesta a su anuncio de divorcio, también hubo críticas.

“Esta tontería de ‘nos amamos, somos mejores amigos, nos apoyamos mutuamente, pero nos vamos a divorciar’ es solo eso: tontería. Ya nadie se toma en serio la santidad del matrimonio y es triste”, escribió un crítico.

“Es muy triste normalizar el ‘si no funciona, sigue adelante’ o incluso el ‘hemos cambiado’, eso no es lo que son los votos. Es para bien o para mal. Rezo para que Dios te perdone y sane a esta nación”, decía otro comentario.

“¿Qué pasó con hasta que la muerte nos separe? Buenos y malos momentos. Es una relación de por vida. Triste”, compartió otra persona.

Remini también explicó que esperaba que su “viaje” a medida que avanzan pueda “inspirar a otros a ver que las relaciones, ya sea que cambien o terminen, no son fracasos”.

Ella prometió que continuarían compartiendo destellos de sus vidas mientras “navegan por este nuevo capítulo”.

