¿Le quitaron el titulo de ‘Mujer del Año’ a Ángela Aguilar?

Hace poco la revista Glamour destacó en su portada a la cantante mexicana Ángela Aguilar como “La Mujer del Año”, en la categoría “Regional Music Award”, pero ante la petición de varios internautas de que la joven no es merecedora de tal distinción y debe retirársele el título, la edición decidió retirar dicha publicación el pasado 8 de noviembre de su perfil oficial de Instagram.

“Beeige ha iniciado una petición para que la revista Glamour reconsidere la nominación de Ángela Aguilar como ‘Mujer del año’”, se lee en la publicación de X.

La campaña de redes sociales recogió en la página Change.org cerca de 500 mil firmas de usuarios que solicitan que a la interprete se le retire tal título, de ahí que Glamour decidiera ocultar las fotos y la entrevista con la cantante.

“No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad”, señaló la plataforma Change.org

También, explicaron que la petición está destinada a exigir que se reconozca a mujeres admirables por sus acciones a favor de la sociedad: “La figura de “La Mujer del Año” debería representar un faro de inspiración, una guía para las futuras generaciones, alguien que haya dejado huella”, señalaron, según El Financiero.

De acuerdo con los usuarios, el objetivo es alcanzar el millón de firmas y que Ángela Aguilar sea despojada de este reconocimiento.

En el perfil de Change.org se lee:

Ángela Aguilar ha sido propuesta como una de las nominadas para ser Mujer del Año 2024 de la revista Glamour. Muchos consideramos que no es un ejemplo positivo para la mujer en México. No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad. Ángela Aguilar, aunque popular, no cumple con estos criterios. Esta petición no está destinada a denigrar a Ángela Aguilar, sino a insistir en que los medios utilicen su plataforma para destacar a las mujeres realmente admirables en nuestra comunidad. Firmemos y pidamos a la revista Glamour que retire a Ángela Aguilar como nominada a Mujer del Año. Nos encontramos aquí para expresar, de manera contundente, nuestra profunda preocupación ante la tendencia de otorgar reconocimientos tan prestigiosos como el de “La Mujer del Año” a personas cuya fama eclipsa, desafortunadamente, sus contribuciones reales a la comunidad. Entendemos el poder de los medios y la influencia que ejercen en la sociedad. Sin embargo, consideramos que al otorgar estos títulos basados únicamente en la popularidad, sin importar que tan grande o pequeño sea la fuente que lo otorga, porque se desvirtúa el verdadero significado de este reconocimiento. La figura de “La Mujer del Año” debería representar un faro de inspiración, una guía para las futuras generaciones, alguien que haya dejado una huella imborrable en nuestra sociedad a través de sus acciones y su compromiso con el bien común. Con esta petición, los usuarios alzamos nuestra voz para exigir que los criterios de selección para estos premios sean más rigurosos y que se privilegie el impacto positivo en la comunidad sobre la mera fama. Agradecemos la oportunidad de expresar nuestra opinión y esperamos que nuestras palabras sean escuchadas. Firma ahora

Según los recolectores de firmas aunque Ángela Aguilar destaca como una gran artista, no es un ejemplo de mujer a seguir. “La amante del año”, “La nueva Karla Panini”, “La mujerzuela del año”, Fueron algunos de los comentarios que usuarios hicieron de la cantante tras las declaraciones de Cazzu, antigua pareja y madre de la hija de Cristian Nodal, según Infobae.

Hasta el momento la revista Glamour no se ha pronunciado oficialmente frente a esta petición, ni ha brindado explicación del porque el retiro de la edición sobre Ángela Aguilar. “Todavía no hemos recibido respuesta de la revista, esperemos que se animen a responder”, comentó Diana Durán, la directora del portal Change.org, en una entrevista, en donde compartió que las firmas no solo provienen de México, sino que también de Colombia, Ecuador y Perú.

La reacción de Ángela Aguilar a su nombramiento como ‘Mujer del año’

Cabe recordar que desde que la cantante del regional mexicano se enteró de su nombramiento dijo no sentirse “merecedora”, opinión que no compartieron varios internautas, quienes aseguran que el título pertenece a Cazzu, expareja de Christian Nodal.

“Me siento un poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso que todavía estoy en el camino”, comentó para la revista.

