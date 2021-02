Go to main menu Ahoramismo Murió de sobredosis el hijo de la presentadora Laura Berman, con solo 16 años Share on Facebook Share on Twitter Share via E-mail More share options Share on Pinterest Share on Flipboard Share on Reddit Share on WhatsApp Go to search form Buscar

La presentadora Laura Berman, del show "In the Bedroom With Dr. Laura Berman", de OWN, anunció la muerte de su hijo Sammy, de 16 años, por una sobredosis de droga