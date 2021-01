Laura Zapata denuncia amenazas tras cierre de asilo donde tenía a su abuelita

Las denuncias que desde hace varios días ha venido haciendo la actriz Laura Zapata contra el asilo de ancianos en el que se encuentra internada su abuela, doña Eva Mange, parecen estar tomando otro tinte.

Y es que luego de que el sitio de cuidado de ancianos fuera clausurado, no solo por los reportes públicos de la hermana de Thalía, sino por los señalamientos de otros familiares de pacientes de ese lugar por la preusnta negligencia y los malos tratos y descuido con los que estarían tratando a los ancianos que viven allí, la actriz denunció que está recibiendo amenazas de muerte.

Así lo manifestó la famosa villana de las telenovelas, quien recurrió a su cuenta de Twitter para asegurar de manera pública que está recibiendo mensajes intimidantes y amenazantes desde un número de teléfono celular que la estrella de la pantalla chica incluso compartió.

Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando !!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/NYkPbRmCTn — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

Según la hermana de la intérprete de “Amor a la mexicana”, la persona que estaría queriendo sembrar el miedo en ella sería una persona cercana al asilo donde tenía a su a buelita, tal y como lo informó también People en español.

Clausuran asilo donde se encuentra abuela de Laura Zapata; actriz denuncia amenazas https://t.co/OKUoSTGOxb pic.twitter.com/de445MVM4Y — El Universal (@El_Universal_Mx) January 27, 2021

Laura Zapata presentó en su Twitter pantallazos de los mensajes que ha recibido, donde le dvierten que si no se calla de una vez por todas, pudieran “sacarla del camino”, lo que suena a amenazas de muerte.

https://twitter.com/LAURAZAPATAM/status/1354667181682929665/photo/1

“Ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá, que estaba en el asilo, me metía a la cárcel”, comentó la actriz en su Twitter, presentando la evolución de los mensajes que pasaron de intimidación a amenazas reales. “Al parecer, es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando. Que tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable”.

Cierran el lugar por problemas de higiene.Imagina como estaba la comida que les daban… o también imagína en caso de una emergencia, un temblor o incendio, no tienen protocolos; no solo es

tema de enfermera.Tal vez tu abuela aún no requiere tantocuidado y x eso no tienes queja — Neni (@Neni28938738) January 28, 2021

En uno de los pantallazos mostrados por Laura Zapata sobre las amenazas se lee un mensaje que dice: “Por algo ya no tus hijos y hermanas te apoyan. Ya deja de molestar y salte, o te saco”.

Hablamos en EXCLUSIVA con @LAURAZAPATAM, después de que las autoridades suspendieran las actividades en la residencia en donde está Doña Eva Mange. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/6GbMowFcU9 — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 27, 2021

Laura Zapata manifestó que cree que hay relación directa entre las amenazas con el cierre que las autoridades sanitarias hicieron del asilo donde estaba su abuela y pidió a la policía que actúe, al igual que a otros órganos judiciales.

“@POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex”, agregó la mexicana.

Las quejas contra el asilo comenzaron a aumentar hace unas dos semanas, cuando incluso la propia cantante Thalía denunció que su abuelita Eva Mange estaba sufriendo abusos en ese lugar en medio de la pandemia del COVID-19.

Y aunque Laura Zapata recibió el apoyo de muchos fans que se unieron a su clamor y al de Thalía para que el asilo fuera responsabilizado por no ofrecer un buen trato a su abuelita, otros la criticaron fuertemente por dejar a doña Eva Mange en un ancianato, en vez de cuidarla en su casa.



Sigue a AhoraMismo en Instagram