Laura Bozzo admite por primera vez que ha presentado casos falsos en su programa

El regreso de Laura Bozzo a la televisión fue celebrado por todo lo alto. La abogada del pueblo de 70 años esperaba que su nuevo programa “Qué pase Laura” por Imagen Television sea todo un éxito, pero no fue así. Todo lo contrario. Los niveles de audiencia que registra son demasiado bajos, comparados con otras emisiones similares a la suya.

Durante una entrevista con el programa “Chisme No Like”, Bozzo reveló que en esta ocasión ha tenido algunos problemas que le han impedido trabajar como ella quisiera, entre ellos una enorme reducción de su equipo de trabajo y algunos problemas con sus productores. Hasta admitió por primera vez que ha presentado casos falsos. “En este programa no puedo decir que todo es real porque no lo es”, confesó Bozzo. “Cuando estaba en Telemundo tenía 20 investigadores y en Televisa 25, pero en Imagen tengo cuatro y la verdad hacer algo fiel con tan poca gente es prácticamente imposible”.

Por último, la conductora aseguró que ya ha comenzado a tomar medidas para que los nuevos episodios de su programa presenten casos reales, revisando a cada miembro de la producción para evitar que haya actuaciones.

Además lo que la tendría sumamente molesta y preocupada es la falta de credibilidad que enfrenta este tipo de formatos, ya que, reveló que por la falta de presupuesto ha tenido que presentar casos que no son reales y contratar “actores” para representarlos, informa El Universal.

Laura Bozzo dice que Rocío no presenta casos reales

Bozzo aprovechó para arremeter contra el programa de Rocío Sánchez Azuara, que transmite por Telemundo. “Rocío no lleva casos reales, muchos casos son personificados y lo sé porque cuando yo entré a Imagen me traían muchos casos, y yo no podía verificarlos, que eran panelistas que habían estado con Rocío”, dijo Bozzo. Y agregó: “Se armó como un tráfico de panelistas, en el cual se les pagaba y venían, ensayaban y… eso es lo que hace Rocío, eso es lo que hacen muchos. Aquí se “prostituyó” mi programa, empezaron a llevar panelistas que sacaban de la calle, porque no era real”.

Para concluri, Bozzo asegura que está tomando nuevas medidas para que esto no suceda en su producción para no presentar casos falsos.