Los Latin Grammy ya tienen presentadores. Carlos Rivera y Roselyn Sánchez serán los anfitriones

Increíblemente honrada y feliz de conducir los @latingrammys por 5ta vez! Me fascina ser parte de este evento… la celebración más grande de nuestra música. Tener esta experiencia al lado de @_carlosrivera es un lujo! Gracias a la Academia y @univision por contar conmigo una vez más! No se lo pierdan el 19 de Nov. Este año la celebración será muy diferente y especial. #LatinGrammy