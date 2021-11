Latin Grammy 2021: ¿Quiénes son los presentadores?

Faltan tan solo un día para que de nuevo y en vivo, millones de personas puedan disfrutar de lo mejor de la música latina. La edición 22ª de la entrega anual de los Latin Grammy desde la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

El evento se realizará el jueves 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, y tendrá una antesala en vivo denominada “La noche de estrellas”, uno de los momentos más apetecidos por el público, al registrar el desfile por la alfombra roja por parte de artistas, nominados y personalidades del mundo de la música y la televisión, luciendo sus espectaculares looks.

“La Noche de Estrellas” se iniciará a las 7:00 p.m. hora del Este/Pacífico, a la que le seguirá la entrega de los premios a las 8:00 en punto de la noche, hora Este/Pacífico, y que serán transmitidos por el canal de Univisión.

¿Quiénes son los presentadores?

La Academia Latina de la Grabación hizo el anuncio de quienes serán los presentadores del evento, siendo los escogidos de dirigir la gala el músico Carlos Rivera, la cantante y modelo Ana Brenda Contreras y la actriz Roselyn Sánchez.

Es de señalar que Ana Brenda Contreras y Carlos Rivera presentaran por segunda vez estos premios, mientras que Roselyn Sánchez repetirá por quinta vez este honor, luego de haber cancelado el año pasado su participación por sufrir una lesión en su pie.

Carlos Rivera: regresa con como presentador de los Grammys

“La música ha cambiado muchísimo, claramente los géneros se han ido fusionando; cada uno de los representantes (de esos géneros) han hecho que la música cruce fronteras y se hagan más mundiales.”, dijo Rivera.

Luego de cancelar su participación como conductor de los Grammy Latinos el año pasado por haber estado en contacto con positivo para Covid-19, el musico mexicano Carlos Rivera repite por segunda vez como presentador de estos premios.

“Afortunadamente a mí no me dio COVID ni esa vez ni nunca y no me ha dado. Por la seguridad de mis compañeros lo ideal era que no fuera; sabíamos que la responsabilidad es lo más importante y así fue como decidimos, junto con la producción, el no asistir.”

Para esta versión, según la Revista Hola, Carlos tiene previsto sorprender a la audiencia, por lo que el artista ha dicho que se vienen muchas cosas, más cuando a él lo que más le emociona es subir al escenario a cantar. Dice que esperen noticias sobre esto.

Ana Brenda Contreras: presenta los Grammys por segunda vez consecutiva

“Es un sueño para cualquier persona del medio, actriz, conductora, ser parte de una de las ceremonias más importantes para los latinos en Estados Unidos y me siento muy feliz de estar por segundo año consecutivo, estoy muy emocionada y además creo que me voy a divertir muchísimo.” Dijo Contreras.

La afamada artista que se encuentra muy agradecida con la Academia y a la vez honrada de que la hayan elegido de nuevo, no deja de expresar su emoción al saber que este año la experiencia será muy divertida y satisfactoria al contar nuevamente con la participación del público.

Roselyn Sánchez: presenta los Grammys por quinta vez

“En Puerto Rico nacemos bailando. La música es gran parte de nuestra esencia y cultura. Desde pequeña bailo, ¡me apasiona! Nuestra música, la música latina es apreciada, cantada y bailada en todos los rincones del mundo. Nuestros grandes artistas han llevado nuestro idioma y ritmos con orgullo a todo tipo de mercado. Somos influyentes.”

Roselyn que vio frustrada su participación como conductora el año pasado al sufrir una pequeña fractura en su pie, dijo que tiene una felicidad inimaginable por hacer parte de la nómina de presentadores de este año, ya que le apasiona conducir estos premios.

Anteriormente, la actriz puertorriqueña fue invitada para conducir los Latin Grammy en su 16ta, 17ma, 18va y 20ma edición de estos premios.

“Le mencioné a mi manejador para el mercado latino, Joe Bonilla, que tenía un deseo tan grande de que me volvieran a invitar para conducir los Latin Grammys. Que bendición y que felicidad cuando me dice que separe el 18 de noviembre. Le contesto: “Joe… ¿para el Latin Grammy?”, Me contesta: ¡Sí! Brinqué de la emoción.

Roselyn Sánchez escribió en su cuenta de Instagram:

Es la quinta vez que soy anfitrión de @latesrammys y este año tengo el honor de compartir el escenario con dos personas increíblemente talentosas a las que admiro… que contenta estoy de compartir con @_carlosrivera & @anabreco. La vamos a pasar tan divino! Loca por que ya sea jueves y celebrar nuestra música latina !!!

Tenemos una cita 💕💕 Este jueves a las 8pm en @univision

Cabe decir que para realizar este evento se seguirán teniendo las medidas cautelares para evitar la propagación del coronavirus, por lo que en esta 22ª versión se tendrá un aforo limitado para la venta de boletería, y según la página oficial de los Latin Grammy para asistir a la gala en Las Vegas, se requerirá prueba de vacunación completa o de un examen negativo de COVID-19, además de identificación con foto emitida por el gobierno.

Solo se aceptarán pruebas PCR y de antígeno COVID-19 realizadas en laboratorio, 72 horas o menos antes del (de los) evento(s) al que asiste. Los invitados de todos los eventos de La Academia Latina de la Grabación también deberán usar mascarilla, independientemente del estado de vacunación, y es posible que deban someterse a una evaluación de síntomas al ingresar.

Finalmente, La Academia Latina de la Grabación y Univisión Communications Inc. ha dicho que continuarán tomando cautelosas medidas de precaución para velar por la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.

Recuerde que los Latin Grammy 2021 serán televisados este 18 de noviembre por Univision a las 7p/6c.





Play



Latin GRAMMY® Awards | Live on TLN on Nov 18th at 8P | TLN Connects La Noche Más Importante de la Música Latina™ regresa este jueves 18 de noviembre a partir de las 7P/et con la transmisión EXCLUSIVA de la 22a Entrega Anual del Latin GRAMMY® EN VIVO desde Las Vegas por Univision Canada. La alineación repleta de super estrellas de este año presenta a la ganadora de cinco GRAMMYs®… 2021-11-11T20:10:43Z

LEER MÁS: Chris-Tia Donaldson: fundadora de TGIN muere a los 42 años