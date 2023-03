Las Pelotaris 1926: Una serie necesaria [Entrevista a su elenco]

LAS PELOTARIS 1926, la nueva serie original que se estrenó el pasado 10 de marzo en exclusiva en ViX+, con nuevos episodios cada semana. ViX+ cuenta la historia de un grupo de deportistas pioneras que rompieron barreras en un mundo dominado por hombres.

El drama fue creado por Marc Cistaré (“Vis a Vis”, “El barco” [The Boat], “La víctima número 8” [Victim Number 8]) y está protagonizado por Zuria Vega (“Mi marido tiene familia” [My Husband Got a Family], “La venganza de las Juanas”, “¿Y cómo es él?”, “El refugio”, Claudia Salas (“La ruta” [The Route], “Élite”, “La peste” [The Plague], “Cerdita” [Piggy]) y María de Nati (“El buen patrón” [The Good Boss], “El reino” [The Kingdom ], “Que Dios nos perdone”, “Entrevías”, “La víctima número 8”).

Rodada en México y España, LAS PELOTARIS 1926 cuenta la historia de Chelo, Idoia e Itzi, tres pelotaris vascas que luchan por alcanzar sus sueños en la década de 1920. Estas exitosas atletas profesionales tendrán que enfrentar las consecuencias de romper moldes en un mundo donde la ambición y la libertad fueron negadas a las mujeres. Las tres deportistas pagarán un alto precio por hacer todo lo que no deberían hacer: ganar dinero, triunfar profesionalmente, rebelarse contra los abusos o vivir libremente su sexualidad. LAS PELOTARIS 1926 combina el drama con elementos de aventura y thriller en tramas donde hay mafiosos, policías corruptos, matones a sueldo y empresarios sin escrúpulos.

Locaciones tan mágicas como la historia en si

Tras rodar en México, el equipo de LAS PELOTARIS 1926 se trasladó a España para rodar en localizaciones de Madrid, Guadalajara y el País Vasco. La producción seleccionó los más diversos lugares del País Vasco, cuna del juego de pelota vasca, entre ellas el Hotel Londres y la Playa de La Concha en San Sebastián, la cancha de Plaza Berri en Biarritz y las calles de localidades como Artikutza y Pasaia. También destacan las locaciones en México, como el icónico Zócalo de la capital y el Gran Hotel Ciudad de México, el pueblo mágico de Tepoztlán y el paradisíaco enclave de Las Estacas.

Esto reveló su elenco: Zuria Vega, Claudia Salas y David Chocarro

Desde Miami, Florida, parte del elenco de LAS PELOTARIS 1926; Zuria Vega, Claudia Salas y David Chocarro, hicieron tiempo para conversar sobre la relevancia de la serie, sobretodo en los tiempos que vivimo, lo educativa que puede ser, e incluso alguna que otra anécdota simpática que vivieron durante el rodaje. ¡No se pierdan esta entrevista!