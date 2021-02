Murió fundador de la revista “Hustler”: ¿Cómo murió Larry Flynt?

Larry Flynt, quien fundó la revista “Hustler”, murió el 10 de febrero de 2021, según lo reveló el sitio TMZ por primera vez. El hombre tenía 78 años.

Flynt, quien resultó ser más rico que su homólogo editor de la industria de pornografía Hugh Hefner, según Fortune, nació el 1 de noviembre de 1942 en Salyersville, Kentucky. Su causa de muerte se debió a una insuficiencia cardíaca, informó TMZ.

El fundador de “Hustler”, que en un momento fue propietario de ocho clubes de striptease Hustler en todo el país antes de comenzar la famosa revista, quedó paralizado después de que un hombre llamado Joseph Paul Franklin le disparara con un arma de francotirador frente a un tribunal en Lawrenceville, Georgia, el 7 de marzo de 1978.

Dos años después, sufrió un derrame cerebral casi fatal después de volverse adicto a los analgésicos.

Mientras se recuperaba de la herida de bala, Flynt tomaba pastillas de Valium, Percocet, Librium, Demerol, morfina, Percodan y Dialdud a diario. El accidente cerebrovascular fue causado por una sobredosis de su cóctel de analgésicos y afectó permanentemente su capacidad para hablar con claridad.

Entre 1983 y 1994, Flynt se sometió a una serie de cirugías con láser DREZ para ayudar a curar los nervios dañados alrededor de sus heridas de bala.

A Flynt le antecede en su muerte su hermana, Judy, quien murió de leucemia a los cinco años. Su esposa, Althea Flynt, a quien le diagnosticaron sida en 1983 y padecía adicción a las drogas, fue encontrada muerta en la bañera de la pareja en 1987 a los 33 años. Estuvieron casados ​​durante 11 años.

Esto es lo que necesita saber sobre Larry Flynt:

¿Qué causa la insuficiencia cardíaca?

Como se indica en el sitio web oficial de Mayo Clinic, la insuficiencia cardíaca, que a veces se denomina insuficiencia cardíaca congestiva, “ocurre cuando el músculo cardíaco no bombea la sangre tan bien como debería”. Ciertas afecciones, como el estrechamiento de las arterias del corazón (enfermedad de las arterias coronarias) o la presión arterial alta, hacen que el corazón se vuelva demasiado débil o rígido para llenarse y bombear de manera eficiente”.

Flynt, a pesar de estar paralizado de la cintura para abajo, continuó viviendo una vida plena después de su intento de asesinato en 1978. Fue presidente de Larry Flynt Productions y se mantuvo activo en la esfera política.

En 2017, Flynt llegó a los titulares después de ofrecer $10 millones por información que condujera al juicio político del entonces presidente Donald Trump.

Flynt se casó 5 veces y cortó lazos con todos sus hijos excepto 1

Tras la muerte de Althea Flynt, Flynt se casó y se divorció cuatro veces más. Su segundo matrimonio con Kathy Barr terminó en 1971 después de tres años juntos. A continuación, vinculó el conocimiento con Peggy Mathis. Después de tres años de matrimonio, se separaron en 1966. Su cuarto matrimonio con Mary terminó en 1962.

Flynt se casó con su quinta esposa, Liz Berrios, en 1998. En 2013, Flynt le reveló a The Hollywood Reporter que un implante de pene mantenía activa su vida sexual y que él y Berrios, una exenfermera, tienen una relación abierta.

“He estado con mi esposa actual más tiempo que Althea”, dijo Flynt. “La amo hasta la muerte. Ella sabe que la amo y me preocupo por ella”. Sin embargo, “Althea fue el amor de mi vida”.

En cuanto a sus hijos, Flynt tuvo cinco hijos a lo largo de sus muchas relaciones, pero solo habla con uno de ellos, su hija Theresa, desde su matrimonio con Barr. Theresa, quien trabaja como vicepresidenta del Flynt Management Group, dijo de su padre:

“No comprende a la gente que no trabaja. Les ofreció a todos sus hijos lo mismo: ir a la universidad, obtener un título y mostrar interés en una división de la empresa, y podrían tener un trabajo. Pero ninguno de ellos lo acogió y él no puede identificarse con ellos, por lo que no tiene una relación con ellos”.

Woody Harrelson interpretó a Flynt en la película de 1996, The People Vs. Larry Flynt, nominada a dos premios de la Academia.

A pesar de que la película se basó en su vida, Columbia Pictures se negó a darle a Flynt un boleto para los Oscar porque los ejecutivos temían que el rey del porno intentara hacer un truco vulgar en la televisión nacional en vivo.

Aunque Harrelson terminó dándole a Flynt su boleto de agente para la 69a Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood, el productor de Hustler TV hizo que un avión rodeara el teatro con un mensaje que decía: “¡Columbia Pictures apesta!”.

