Lane Allen: Cinco cosas para saber sobre el ex marido de Betty White

etty White, legendaria actríz y comediante y una pionera de la televisión, falleció hoy. Fue una aclamada actríz, ganando ocho Premios Emmy, un Grammy, tres American Comedy Awards y tres Screen Actors Guild Awards. Probablemente fue más conocida por sus papeles en The Mary Tyler Moore Show y The Golden Girls y fue panelista en una serie de clásicos programas de entretenimiento estadounidenses.

White nació como Betty Marion White el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois. Poco después de su nacimiento, su familia se mudó a California y creció en Los Ángeles, descubriendo su pasión por la actuación en la escuela secundaria. A lo largo de su vida, White se casó tres veces. Su segundo esposo, de 1947 a 1949, fue el representante de Hollywood Lane Allen, cuyo nombre real fue Albert Edward Wootten.

Esto es lo que necesitas saber acerca de Lane Allen:

1. La segunda esposa de Lane Allen fue la actríz Randy Stuart





Play



RANDY STUART TRIBUTE 2017-10-24T07:16:17Z

Tras divorciarse de White, Allen conoció y contrajo matrimonio con la actríz Randy Stuart. Stuart nació como Elizabeth Shaubell en Kansas el 24 de octubre de 1924. Había estado casada dos veces antes, con Kenneth Smith de 1943 a 1945 y con Edward Charles George desde 1947 hasta su casamiento con Allen en 1954.

Contrajeron matrimonio el 25 de junio de 1954, y estuvieron casados hasta su divorcio en 1968. Tuvieron tres hijos, Gina Lee Wootten, Scott R. Wootten y Laurie A. Wootten. Estos serían los únicos hijos de Allen en sus tres matrimonios.

Stuart fue mejor conocida por sus papeles cinematográficos en los años ‘40 y ‘50 así como programas de TV del oeste. Posiblemente su rol más memorable fue el de Louise Carey junto a Grant Williams como Scott Carey en The Incredible Shrinking Man (1957).

2. Trabajó como representante de Hollywood, director de casting y actor

Allen trabajó en Hollywood como representante, director de casting y actor. Según su perfil de IMDb, apareció en muchos roles actorales pequeños, y sus papeles más conocidos fueron en las series televisivas Police Story y Gemini Man en 1976.

En la última parte de los años ‘70, también trabajó en el departamento de casting para la serie de TV Project U.F.O. y como director de casting para la serie televisiva Barnaby Jones. Su obituario sostuvo que: “A lo largo de su extensa carrera en la industria del espectáculo, interpretó muchos papeles mientras que mantuvo su posición como Director de Casting para Disney y MCA/Universal Studios.”

3. Betty White estuvo casada con otros dos hombres además de Allen

White se casó tres veces en su vida, y Allen fue en realidad su segundo esposo. Primero estuvo casada con Dick Barker, un piloto del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, pero su matrimonio duró sólo cinco meses hasta que se separaron. Se casaron en 1945. Dos años más tarde, en 1947, contrajo matrimonio con Allen. Si bien duró más que su primer matrimonio, se separaron después de dos años, en 1949. Según algunos artículos, se debió a que Allen la presionó a abandonar la industria del entretenimiento y a formar una familia con él.

White conoció a su tercer esposo, Allen Ludden, mientras él conducía el programa de entretenimiento Password. Ambos se volvieron amigos íntimos y eventualmente formaron pareja, casándose en 1963 y permaneciendo juntos hasta el fallecimiento de Ludden de cáncer de estómago en 1981. Tras la muerte de Ludden, White le dijo célebremente a Larry King que no volvería a casarse porque “Una vez que has tenido al mejor, ¿quién necesita al resto?”

Asimismo, se sinceró acerca de sus arrepentimientos respecto a sus primeros dos matrimonios en una entrevista hace algunos años. Dijo: “Desearía no haber tenido dos malos matrimonios. Probablemente fueron culpa mía. Simplemente no me casé con los hombres correctos… Tuve hermosas relaciones, pero nada cercano a Allen [Ludden]”.

4. Allen estuvo casado con Ramona Eileen Mckay hasta su muerte

Allen contrajo matrimonio con su tercera esposa, Ramona Eileen Mckay, el 27 de agosto de 1971. Estuvieron casados por 20 años, hasta su muerte en 1995. No tuvieron hijos juntos. Ramona falleció el 29 de enero de 2007.

No hay demasiada información disponible acerca de la tercera esposa de Allen. Nació el 6 de enero de 1935.

5. Nació en Toronto, Canadá, y falleció en 1995 a la edad de 81 años

Según su perfil de IMDb, Allen nació como Albert Edward Wootten el 4 de agosto de 1914 en Toronto, Canadá. Sus padres fueron Edwin Patrick Wootten y Olive Victoria Cooper Wootten y tuvo un hermano mayor, Edwin Patrick. Según registros públicos, se enroló en el ejército el 8 de octubre de 1941, aunque no está claro por cuánto tiempo sirvió.

Falleció el 5 de agosto de 1995 en Los Ángeles. La causa de su muerte no ha sido revelada al público. Su hija Gina falleció un año más tarde, en 1996.

LEER MÁS: Falleció la legendaria Betty White: ¿Cuál fue su causa de muerte?