Labor Day 2022: ¿Qué se celebra y cuál es su historia?

Este lunes 5 de septiembre de 2022, día festivo federal para los Estados Unidos, es una fecha que celebra como todos los años, el primer lunes del mes de septiembre como “El día del trabajo”.

Whether you’re celebrating your first Family Weekend or taking in the Celebration of Lights at Dallas Hall, you will find no joy quite like the one that comes from being a Mustang. — SMU (@SMU) August 29, 2022

Paradójicamente la nación lo conmemora en esta fecha y no el 1 de mayo como en el resto de los países en el mundo, y en especial en Rusia, donde el Día internacional de los trabajadores y trabajadores tiene gran peso y significado. Sin embargo, la historia de Estados Unidos lo explica en un motivo muy diferente.

¿Cuál es la historia del Labor Day o Día del Trabajo?

Are you ready for the long Labor Day weekend?

🏡 Check out these 6 easy weekend ideas for garden enthusiasts!https://t.co/qE3hO53LBc pic.twitter.com/xOTENzmZcR — Wet And Forget USA (@wetandforget) August 31, 2022

Según el medio El Economista, tanto el Día del Trabajo como el Día Internacional de los Trabajadores, o Primero de Mayo, honran al trabajador común, y tienen su origen en el mismo contexto y época, el final del siglo XIX en el que se debatía sobre la jornada de ocho horas y muchos trabajadores se agolpaban en las nuevas fábricas de las grandes ciudades bajo condiciones complicadas.

La publicación explica que como es sabido, nuestra fiesta del 1 de mayo, que se celebra en la mayoría de los países industrializados del mundo, tuvo su origen en los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos.

Informa que los hechos se remontan a mayo de 1886, cuando la clase obrera de Chicago se reunió en una manifestación pública en la plaza Haymarket para reclamar por una jornada laboral de ocho horas, que el entonces presidente Andrew Johnson en 1868, ya había legitimado, pero que muchos estados no quisieron reconocer, ni mucho menos acatar.

Antecediendo a esta manifestación, ya se presentaba una ola de huelgas, la queja por la alta tasa de desempleo, las malas condiciones laborales, y el abuso laboral infantil. Todo un caldo de cultivo que explotó para el día 1 de mayo de ese año, mientras miles de trabajadores se congregaban en la plaza Haymarket, y se hiciera estallar en medio de la protesta una bomba, dejando a siete policías y cuatro civiles muertos. Por este hecho, los lideres y organizadores de las revueltas fueron acusados y condenados a la pena de muerte.

Más adelante, en 1889, durante la celebración del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, realizado en la ciudad capital de Francia, París, la fecha se institucionalizó como “El Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras”, y como una forma de reivindicar a los “Mártires de Chicago”.

Sin embargo, luego de este atentado en la plaza y de otros más, sobrevino un movimiento antisindical que marcó la fecha del 1 de mayo como un festejo relacionado más con los partidos socialistas y de izquierda que con los trabajadores en sí, por lo que Estados Unidos quiso alejarse de una celebración más izquierdista, y determinara una fecha exclusiva y diferente para reconocer a los trabajadores estadounidenses.

Pero, ¿cómo se escogió el 5 de septiembre para celebrar Labor Day?

Dice Día Internacional De que el Labor Day de Estados Unidos tiene su origen en un desfile celebrado en Nueva York el 5 de septiembre de 1882 organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor), inspirados en un evento que se celebraba anualmente en Toronto (Canadá).

A este desfile, cerca de 10,000 a 20.000 trabajadores se hicieron presentes para marchar desde el Ayuntamiento hasta el Unión Square. En el evento se programaron actividades de concierto, de discursos y también de parrilladas para el disfrute de las familias, de acuerdo con AS.

El New York Tribune informó del asunto de acuerdo con Univisión: “Las ventanas y los techos e incluso los postes de luz y los marcos de los toldos estaban ocupados por personas ansiosas de tener una buena vista del primer desfile en Nueva York de obreros de todos los oficios unidos en una sola organización”.

“La fecha clave es 1882, cuando el sindicato central de trabajadores de Nueva York declaró una especie de feriado laboral con una gran marcha en la ciudad, de entre 10.000 y 20.000 trabajadores con pancartas, ante un cuarto de millón de personas, según algunos relatos”, señaló Eric Arnesen, profesor de Historia en la Universidad George Washington, informó la BBC.

De acuerdo con la BBC, “se escogió el 5 de septiembre para coincidir con la reunión de los Caballeros del Trabajo, que era la federación laboral más progresista. La federación sindical lo repitió al año siguiente y en 1884 lo fijaron para el primer lunes de septiembre”, añade.

Explica este medio, que el festejo de los Caballeros del Trabajo, tomo distancia de las conmemoraciones hechas por los incursos en las manifestaciones de Chicago, y que, por esta razón para evitar hostigamientos y revueltas de glorificación a los Mártires de Chicago, en 1887 el presidente de entonces, Grover Cleveland decreto finalmente como día oficial del Trabajo para los Estados Unidos, el primer lunes del mes de septiembre.

Play

History of the Holidays: Labor Day | History While you take your three day weekend, remember those who struggled to get Friday and Saturday off. HISTORY®, now reaching more than 98 million homes, is the leading destination for award-winning original series and specials that connect viewers with history in an informative, immersive, and entertaining manner across all platforms. The network’s all-original programming slate… 2010-09-10T18:54:43Z

LEER MÁS: Tras ser reportado como desaparecido, encuentran muerto al cantante Luke Bell