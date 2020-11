Serie “La Reina Del Sur” recibe reconocimiento ¿De qué se trata?

La segunda temporada de La Reina del Sur de Telemundo recibió el premio International Emmy® en la categoría de “Best Non-English Language U.S. Primetime Program” (mejor programa no hablado en inglés de horario estelar en Estados Unidos). La gala de los Premios Emmy® Internacional No. 48 se llevó a cabo hoy en una ceremonia en vivo conducida por el actor Richard Kind desde la ciudad de Nueva York. El evento, el cual otorgó premios en 11 categorías internacionales, contó con la participación de talento y ejecutivos de la industria de medios televisivos de todo el mundo.

“Estamos sumamente agradecidos con todo el elenco, equipos de producción y empleados de Telemundo Global Studios que trabajaron tan arduamente, a través de ocho países diferentes, para darle vida a esta producción. Luego de completar una de las producciones más grandes en la televisión de habla hispana, recibir este reconocimiento de parte de la Academia reafirma nuestro compromiso de seguir creando el contenido más vanguardista e innovador para el público Latino en Estados Unidos y espectadores en todo el mundo,” comentó Marcos Santana, Presidente de Telemundo Global Studios.

Protagonizada por la súper estrella mexicana Kate del Castillo, el regreso de “La Reina del Sur” fue filmada en ocho países y retoma la historia de la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza ocho años después de que desapareciera en manos del programa federal de protección de testigos de EE. UU. tras hundir al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. Ahora lleva una vida en total anonimato en Italia, como María Dantes, mientras cría a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado y tendrá que hacer todo lo posible por recuperar su trono como La Reina del Sur.

Creada por Arturo Pérez-Reverte, “La Reina del Sur” fue escrita por Roberto Stopello, Juan Marcos Blanco, Miguel Ferrari y José Miguel Núñez. Marcos Santana es el productor ejecutivo y showrunner de la serie junto a Martha Godoy, de Telemundo, y Rodrigo Guerrero, de AG Studios, como productores ejecutivos. La segunda temporada de “La Reina del Sur” es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix. Telemundo tiene los derechos exclusivos para EE. UU. y Puerto Rico, y Netflix tiene los derechos exclusivos para el resto del mundo para OTT.

Una tercera temporada ya en puertas

El pasado 16 de julio fue la propia Kate del Castillo quién a través de un clip oficial en su cuenta en Instagram, manifestó con mucha alegría la noticia: “No lo puedo creer, está confirmado… Me acaba de llegar esto, para todos los fans de La Reina del Sur, para todos los fans de Teresa Mendoza.¡Confirmado! Ya lo vieron. Gracias por todo lo que escribieron, gracias por todo lo que decían en el Social Media. Miren… ¡Se hizo realidad!”.