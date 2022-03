Tefi Valenzuela apoya a mujeres que sufren violencia domestica

Tefi Valenzuela es sinónimo de inspiración para muchas mujeres. La artista peruana fue víctima de violencia por parte su expareja, el actor Eleazar Gómez. Valenzuela ha alzado su voz para aconsejar a otras mujeres y de esta manera resaltar el empoderamiento femenino.

Este oscuro suceso parece ser cosa del pasado, la modelo Tefi Valenzuela pide que se le desliguen del nombre de su agresor, Eleazar Gómez. “Quiero que me desliguen cada vez más de ese nombre”, aseguró la modelo para una entrevista con el diario El Universal . Recordemos que el actor mexicano fue vinculado a un proceso judicial por el delito de violencia familiar equiparada tras intento de estrangulación.

Elezar Gómez vuelve a estar en el ojo del huracán al publicar un mensaje en favor del movimiento por el Día Internacional de la Mujer. El artista permaneció varios meses en prisión por violentar a Tefi, hecho que hizo que la modelo no se quedará callara y comentara lo siguiente. “Simplemente creo que uno tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace, y así me quiero mantener yo, si los demás lo hacen o no es tema de ellos” aseguró Tefi.

Una mujer que inspira





La cantante compartió que su historia ha servido a muchas personas para superar círculos de violencia como los que ella vivió. También quiere llevar un mensaje de fuerza y unión para sobrepasar cualquier percance en la vida.





“Me lo han dicho, me lo han escrito, tengo casos con los que sigo en contacto, gente que hizo las cosas de la manera correcta viendo lo que yo estaba haciendo y eso me inspira mucho, a seguir trabajando por estas mujeres, sabiendo que puede salvar vidas”.

Tras ese hecho Tefi ha llevado a producir canciones contra el bullying, contra la violencia, a favor del feminismo y también a formar parte de “Ahora Brilla”, una red con sede en Honduras creada en 2020 que busca empoderar a la mujer luego de sobrepasar situaciones de violencia.





La también cantante peruana, se siente feliz por todo el apoyo recibido por México y comentó que su reciente tema musical “Baila”, es todo un éxito. Valenzuela sigue siendo punto de referencia para otras mujeres a que no se queden calladas y denuncien cualquier tipo de violencia o situación irregular en sus vidas.

Tefi Valenzuela y su paso por La Casa de Los Famosos





La cantante Tefi Valenzuela fue la primera eliminada de La Casa de Los Famosos, aunque su estadía fue muy corta, en su semana la cantante rompió el llanto y hablo de lo sucedido con Kimberly Flores de su caso con Eleazar, ella aseguró de culpar, odiar y tener rencor no era la mejor opción pero aún tiene miedo de lo sucedido. Por su parte, confesó que tenía una pesadilla recurrente en la que volvía a vivir la agresión que tuvo en el pasado. Sin duda este hecho conmocionó a la prensa y logró renacer a una nueva Tefi Valenzuela.