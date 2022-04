Conoce las fotos más “hot” de Salvador Zerboni

Salvador Zerboni es el séptimo participante confirmado para esta segunda temporada de La Casa de Los Famosos, el actor es conocido en el mundo de los melodramas por ser uno de los villanos más sexys, deja derretido a más de uno con sus candentes fotos y su cuerpo de acero.

Zerboni ingresa a la competencia más famosa de la televisión hispana y como él mismo reveló viene a mostrarnos su lado más femenino, además de estar abierto al amor y sacar a relucir su verdadera personalidad. Salvador es un excelente actor pero también su disciplina ha hecho que haya participado en show de alto rendimiento como “El Reto 4 Elementos”.





Play



A Salvador Zerboni, 'Reto 4 Elementos' le dejó secuelas que todavía no puede superar | HOY El actor cuenta que la competencia le dejó varias secuelas, no solo físicas si no emocionales y que le ha costado mucho retomar su vida normal. SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r VISITA EL SITIO OFICIAL bit.ly/1o3L1Fz Encuentra lo mejor de tus programas favoritos de Univision, diviértete con Despierta América, no te pierdas las exclusivas de El Gordo y… 2018-07-26T16:38:16Z

Un cuerpo de acero

El actor es amante de cuidar su cuerpo y bienestar, el cual sigue una rutina de ejercicios para lucir un abdomen de acero, como ha revelado en en múltiples ocasiones le gusta correr entre 5 y 10 kilómetros diarios. Además, realizar pesas, cardio y calistenia. Zerboni revela sus secretos para demostrar que a pesar del tiempo sigue siendo el villano más sexy de la televisión.

Para mantener ese “six pack” el actor también es disciplinado con la comida , encuentra el balance perfecto entre el ejercicio y la comida, él reveló que desayuna claras de huevo con pavo, jitomates, aguacate y una rebanada de pan, también aseguró que en el almuerzo y cena le da prioridad a la proteína.

Salvador Zerboni tiene un físico envidiable, su cabello rubio, sus ojos azules, su piel blanca, su cuerpo de acero y su personalidad encantadora hace que sus fanáticos se encienda con cada una de sus publicaciones donde aparece ligerito de ropa, sus hábitos saludables motivan a muchas más personas a seguir su ejemplo.

Salvador también ha revelado que toma mucha agua, duerme bien y mantiene un excelente estado de ánimo que unido a la constancia crea hábitos que permite seguir sumando retos tanto físicos como personales y profesionales.

Actualmente cuenta con 249 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Salvador es todo un “latin lover” pues en cada publicación muestra su cuerpo, pues como conocemos es amante de la playa y de los viajes. También comparte como se ejercita y nos deja con la boca abierta.

Espera encontrar el amor en La Casa de Los Famosos





Play



Video Video related to conoce las fotos más “hot” de salvador zerboni 2022-04-19T12:39:00-04:00

El galán de los melodramas está seguro que estar encerrado es una gran oportunidad para conocer el amor, “ vamos a estar encerrados bastante tiempo, seguramente rodeado de mujeres fantásticas, hermosas, estamos en una encrucijada porque el amor puede pasar, puede suceder y el sexo tambien, para que yo esté involucrado en una de esas, no esta fácil pero no es imposible”. Comentó de la manera más sincera Zerboni.

Salvador enciende las redes con sus fotografías sin camisa, pues también sigue de referencia por la constancia de lograr un cuerpo perfecto e envidiable, estamos convencidos de que llegará también a poner un poco de disciplinas a la competencia que pone a prueba la convivencia.