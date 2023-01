Revelan porcentaje de votos 30 de enero: ¿Raúl García sale de LCDLF3?

Este lunes 30 de enero se revela quien sale de La Casa de los Famosos. En esta segunda eliminación están cuatro nominados. Ellos son Pepe Gámez, Raúl García, Liliana Rodriguéz y Madison Anderson. Solo uno tendrá que despedirse.

Un nombre que ha sonado mucho entre los habitantes de la casa es el de Raúl, tras enfrentar una discusión contra Rey Grupero. “Eres un lambe botas”, le dijo Rey Grupero Raúl, y este le respondió: “Yo sé quien soy”. Después de este enfrentamiento algunos de los famosos nominaron a Raúl ya que piensan que este se quiere ir de la casa porque no la está pasando nada bien. Pero ellos pueden nominar y los televidentes son los que pueden sacar a los famosos de la casa.

Un gráfico publicado este lunes 30 de enero revela los porcentaje de las votaciones. Estos resultados muestran que Raúl continuará en la competencia ya que tiene 28 por ciento. Mientras que Liliana tiene 25 por ciento. Cuando Pepe y Madison tienen 23 por ciento cada uno. Abajo puede ver el gráfico que cuenta los votos hasta el domingo. Pero las votaciones continuan hasta el lunes por la noche. Lo que quiere decir que estos porcentajes pueden cambiar.

Hasta el domingo Raúl llevaba el mayor porcentaje, mientras quienes podrían Pepe y Madison podrían ser eliminados.

¿CUÁNDO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.