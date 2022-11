LCDLF: Habitantes agradecidos por su participación en el reality de Telemundo

La Casa de Los Famosos llegó para quedarse y Telemundo confirmó su tercera edición que llegará a las pantallas el 17 de enero del 2023. Hasta ahora no se tiene detalles de los habitantes que participarán pero se sabe que un hombre y una mujer del público ingresaran para formar parte de la competencia más famosa de la televisión hispana.

El reencuentro | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Los famosos reviven los momentos más explosivos de la segunda temporada. Héctor Sandarti y Jimena Gállego anuncian a los ganadores del premio a La Mejor Pelea, El Mejor Beso y El Mejor Chef.

AhoraMismo nos encontramos celebrado el día de Acción de Gracias y muchos artistas que han pasado por este reality se han mostrado muy agradecidos por la receptividad del público los cuales lo han posicionado nuevamente en la opinión pública logrando una gran proyección en el mundo del entretenimiento.

Laura Bozzo

Laura Bozzo ingresó en La Casa de Los Famosos en la segunda edición y su participación fue tan polémica que logró ser última eliminada de la competencia, agradeciendo la oportunidad de estar vigente en las pantallas y ser la reina de las redes sociales. “Muy contenta de verdad. Me siento orgullosa por mi participación y de haber podido ser como soy. Prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad que estar en un lugar donde se arrancan el corazón por 200.000 dólares. Se los regalo”, expresó la peruana al momento de salir de la competencia.

Alicia Machado

Alicia Machado fue la primera ganadora de la edición de La Casa de Los Famosos, su gran sinceridad permitió que se llevara el premio en efectivo posicionado aún más la carrera de la ex miss universo. Asimismo, en una oportunidad comentó que toda su convencía de dio de manera genuina.“Porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito también puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe. Porque yo no planifique ganarme el amor y el cariño de la gente, yo no lo planee, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas y ese es mi éxito, a eso es a lo que me he tenido que reflexionar y ponerme a hacer yoga y a entender eso”, expresó la venezolana.

Ivonne Montero

La mexicana, Ivonne Montero, se consagró como la segunda ganadora de La Casa de Los Famosos 2. La actriz se mostró como una fuerte contrincante competencia por el bienestar de su hija además de estar agradecida por la gran experiencia. “Gracias a mi gente hermosa que me ha acompañado todo este tiempo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Llegué con el deseo de encontrarme miradas transparentes, compartir deseos y sonrisas”, dijo Montero.

Salvador Zerboni

Salvador Zerbini fue el primer finalista de la segunda edición de La Casa de Los Famosos. El mexicano fue catalogado el gran villano de la edición pero además el actor estuvo muy consciente de cada moviendo dentro de la competencia que le permitió evolucionar como persona. “Aprendí mucho de mí, a conocerme más, aprendí a perdonarme a mí, a perdonar a los demás sin que me lo pidan y aprendí una cosa muy bonita y muy valiosa ‘tener la razón definitivamente no sirve de nada’, entonces muchas veces el ego y la vanidad nos llevan a querer tener la razón, queremos pelear batallas y guerras que acaban con la energía…”, confesó en una entrevista a Telemundo.

Toni Costa

El español, Toni Costa, fue el cuarto finalista de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos. El bailarín siempre se mostró agradeció por la gran experiencia y además estuvo receptivo con sus compañeros y al salir estuvo orgulloso de todo lo que vivió dentro del reality. “La amo con toda mi alma. Gracias por este regalo de mostrarmela de nuevo, que papi estas aqui pues también como todos luchando. Ha sido un camino largo de muchos obstáculos, creo que de aquí salimos renovados y vale la pena todo lo que hemos vivido aquí y todo lo que yo he sido aquí y seguiré siendo es por y para ella, así que gracias”, dijo Costa.

Estos habitantes son una muestra del agradecimiento de estar vigente en las pantallas de los hogares de la familia hispana, en un reality que conecta con la verdadera personalidad de cada uno que formaron parte de La Casa de Los Famosos.