Lanzan el primer adelanto de la bioserie protagonizada por Pablo Montero

Oficialmente Pablo Montero será el encargado de interpretar al famoso cantante mexicano, Vicente Fernández, en la serie que prepara Televisa, todas las dudas fueron confirmadas cuando la planta televisiva dio a conocer un adelanto de la producción “ El último rey: el hijo del pueblo”.

En el programa “Hoy” sacó a la luz el primer adelanto de la serie “El último rey” en conmemoración al nacimiento de Vicente Fernández, quien estuviera cumpliendo 82 años, fue un 17 de febrero de 1940 que nace esta estrella de la música ranchera, inmortalizando su voz con temas como “El rey”. “ Por tu maldito amor”, “Estos celos”, entre otros.

Chequea aquí la promo de la serie “El último rey: el hijo del pueblo”





Play



El Último Rey: El hijo del pueblo //Promo // Próximamente // Las Estrellas "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use".… 2022-02-18T02:06:01Z

La promo de 20 segundos comienza con un retrato de la infancia del afamado cantante, sus primeros acercamientos a la música y la evolución que tuvo hasta convertirse en el ícono de la música ranchera. “El último rey: el hijo del pueblo”, es una historia no autorizada por la familia Fernández mostrará una versión muy distinta de lo que se conoce hasta ahora; al final del audiovisual se puede ver al actor Pablo Montero entonado al mejor estilo de Fernández el tema “El rey”.

Pablo Montero será Vicente Fernádez

Como ya lo hemos reseñado en AhoraMismo, los medios de comunicación en México habrian sacado las primeras imágenes del actor Pablo Montero personificando al “Charro de Huentitán”, en varias fotografías se ve al finalista de La Casa de Los Famosos, Pablo Montero, interpretado al charro mexicano, su aspecto físico y su potente voz hizo que fuera el candidato perfecto para inmortalizar en la pantalla chica la vida del más exitoso cantante de música ranchera. A su vez, Montero dio a conocer también el adelanto de la serie por medio de su cuenta de Instagram.

“Puedes cantarle canciones de música a tu hijo o puedes grabar miles para que todo México sepa quién es Vicente Fernández”, se escucha en el video. No sólo Montero se robó la atención, sino también la actriz Angélica Aragón, quién regresará a la pantalla chica con una participación estelar dentro de la bioserie. Hasta el momento se desconoce a qué integrante de la dinastía Fernández interpretará, pero su aparición en el adelanto conmocionó al público.

Juan Osorio sera el productor de dicha bioserie, aunque no se sabe por ahora el día y hora , La producción podría llegar a las pantallas el próximo 14 de marzo a los 20:30 horas. Por los momentos, “El ultimo rey: el hijo del pueblo “, cuenta con el actor Emilio Osorio el cual será el encargado de personificar Alejandro Fernández Jr, el hijo de Alejandro Fernández y América Guinart, por su parte, Vice Miranda será Alejandro Fernández mejor conocido como el “Potrillo”; la actriz Ileana Fox se suma a este proyecto para interpretar a Doña Cuquita, la esposa del artista.

¿Qué opina la dinastía Fernández de la bioserie no autorizada?





Play



¿Alejandro Fernández molesto con Pablo Montero por protagonizar bioserie de su padre? | Sale el Sol ¿Alejandro Fernández considera desleal a Pablo Montero por protagonizar bioserie de su padre? Estos son los rumores que corrieron luego de saberse que habrá 2 versiones de la vida de #VicenteFernández. ¿Cuál verás tú? #PájarosEnElAlambre No te pierdas todos los días Sale el Sol a las 9 a.m. por Imagen Televisión. Visita también nuestra página… 2022-01-18T15:28:00Z

Alejandro Fernández se pronunció en contra del libro “ El último rey” de la escritora Olga Wornat, el potrillo expresó lo siguiente : “No te puedo decir nada […] les voy a pedir que se enteren bien. Me vale madr*s y ¿quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, no quiero saber nada”, dijo ante las cámaras de Venga la Alegría.





Play



Juan Osorio reacciona a Pablo Montero como Vicente Fernández en bioserie | De Primera Mano #PabloMontero compartió en sus redes una serie de fotos en donde se le ve en su infancia junto a #VicenteFernández, quien este día cumpliría 82 años. Además platicamos #ENVIVO con #JuanOsorio, quien produce una de estas 2 bioseries y esta es su reacción al ver el gran entusiasmo y actitud que Montero pone para este… 2022-02-17T21:47:19Z

Vicente Fernández Jr. hijo de la leyenda de la musica ranchera aseguró que no les interesa ver la producción también y le deseó lo mejor a Pablo Montero en sus próximos proyectos.