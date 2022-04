Niurka Marcos entra a “La Casa de Los Famosos”

Estamos más que felices porque por fin todas las dudas han sido reveladas, Telemundo anunció a la primera artista confirmada de la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” pues se trata de la cubana Niurka Marcos.

Niurka Marcos encenderá la casa de Telemundo, a lo largo de su carrera ha protagonizado grandes escándalos que han posicionado a la cubana en el palestra pública, al ser la primera artista confirmada, la actriz aseguró que va con todo “Porque voy a ganar”, comentó en una entrevista exclusiva con “People en español”.

Hasta el momento es el primer rostro conocido que dice presente en la famosa competencia, donde 16 celebridades, vivirán 24/7 y bajo la supervisión de 50 cámaras y 60 micrófonos. Esta temporada promete ser más escandalosa. La producción busca mucha polémica entre los participantes y de esta manera que los números de rating aumenten.

A través de la página en Instagram Telemundo Realities pudimos confirmar la noticia, además de ver un adelanto, que revela que a partir de hoy se estarán anunciando los integrantes de la competencia, para sorpresa de todos. Niurka Marcos dijo presente como la primera confirmada, Marcos es una famosa actriz, cantante y vedette y es una de las figuras más polémicas de la televisión hispana.

¿Cuándo comienza la segunda temporada ?

“La Casa de Los Famosos” se estrenará el 10 de mayo a las 7pm/6c por Telemundo. El reality regresará con episodios repletos de drama de la mano de personalidades icónicas que vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento y rodeadas de cámaras y micrófonos que capturarán cada uno de sus movimientos.

¿Cómo comienza Niurka Marcos en el mundo del espectáculo ?





A Niurka Marcos se le va la lengua y confiesa contacto con narcos | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Niurka Marcos no tuvo pelos en la lengua y reveló que si bien algún capo se le ha acercado, ella así ha manejado la situación. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la… 2021-12-07T22:49:14Z

Niurka Marcos Calle nació el 25 de noviembre de 1967 en Cuba. Niurka como mejor la conocemos, es actriz, bailarina, cantante y vedette que inicia su carrera artística en un cabaret conocido como La Tropicana en La Habana. Niurka abandonó la isla para probar suerte en México. Paso por muchas vivencias hasta llegar a ser conductora donde conoció al productor mexicano Juan Osorio y comenzó una relación que la llevó a realizar sus primeras participaciones en melodramas mexicanos.

Niurka Marcos una gran competidora





¡Niurka le dice FEA a Lyn May y responde a sus polémicas declaraciones! | De Primera Mano #Niurka asegura en vivo que #Lynay no fue vedette, le dice FEA y responde a sus polémicas declaraciones. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera, Addis Tuñón y Lalo Carrillo por Imagen Televisión. Visita también nuestra página imagentv.com… 2021-10-19T22:28:46Z

“Acompáñenme” fueron las primeras palabras de Niurka, “Porque voy a ganar”. La actriz cuenta con 1.8 millones de seguidores en sus redes sociales, pues ella no tiene pelos en la lengua y es una concursante que no se quedara callada y sacará más de un trapitos al sol.

Desde AhoraMismo esperamos con ansias el regreso de Niurka Marcos a la televisión, su último proyecto en un reality show fue en “Rica, Latina y Famosa” donde mostró su vida al descubierto así como sus encontronazos con sus compañeras del mundo del entretenimiento.

Sin duda Niurka es sinónimo de polémica. La también cantante está afilando las garras para ser la sucesora de Alicia Machado, obtener el primer lugar y llevarse el premio en efectivo de 200 mil dólares pero para eso debe permanecer en la famosa competencia de Telemundo y competir con otras celebridades tan fuerte como ella, que se pelearan por el primer lugar.