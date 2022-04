Así fue como Niurka Marcos escupió a Carolina Sandoval ¿Qué sucedió entre ambas artistas?

Ya han pasado varios años del escándalo que protagonizó Niurka Marcos al escupir en una transmisión en vivo y en unos premios a la conocida “Reina de las fajas”, Carolina Sandoval, pues ellas luego hablaron del hecho, y nos queda más que claro que no se llevan bien.

La actriz cubana mejor conocida como ” La mujer escándalo” y la llamada “La Venenosa” Carolina Sandoval, protagonizaron un polémico momento aproximadamente 12 años atrás, pues en una entrevista la vedette escupió la cara de la periodista, un hecho que sin duda vive en la memoria colectiva de todos los hispanos, pero ¿Qué sucedió entre Niurka Marcos y Carolina Sandoval?

¿Qué sucedió entre ambas artistas?





En el año 2010 durante la alfombra roja de los Premios Juventud. En aquel entonces, “La Venenosa” entrevistó a Niurka, pero la vedette no toleró algunas preguntas que Carolina le hizo sobre Eduardo Antonio, entonces pareja sentimental de la actriz.

“De aquí en adelante todos los hombres que tú tengas, no van a llegarle e igualar a Eduardo Antonio”, comentó Carolina, a lo que la actriz le respondió: “no, no creo”.

Carolina Sandoval fue insistente con este tema: “Pero nadie te lo cree Niurka, con todo respeto”, a lo que la vedette manifestó: “Yo no vivo con lo que piense la gente, yo vivo de lo que me pagan cuando pendej… como tú hablan mierd…”. Y vemos como Niurka hizo un gesto con el que parece escupir en la cara a “ La Venenosa”.

Se volvieron a enfrentar





En una ocasión, cuando Niurka era aún pareja de Eduardo Antonio, ambos fueron invitados al programa La Tijera, Niurka no se dejó criticar por Sandoval.Todo se detonó luego de que se cuestionara la homosexualidad del cantante, Niurka le respondió a Carolina asegurando que ella había conseguido su lugar por acostarse con el productor. Esto hizo que la situación se saliera de control.

Carolina Sandoval perdonó cualquier acto del pasado





Durante una entrevista que realizara Juan Manuel Cortés a Niurka Marcos para el programa “Suelta la Sopa” ambos conversaron sobre la posibilidad de hacer las pases con “La Venenosa” después de las ofensas públicas que ambas se habían lanzado y tras todo los acontecimientos vividos.





“¿Con Caro? No le escupí, cortó la edición. No hay ningunas paces que hacer, ¿ella existe? Yo no amanezco ni me acuesto pensando en personas que no pasa nada con ellas. ¿Qué talento tiene? ¿Qué hace? Solo se la pasa chismeando y hablando mal de la gente, de eso traga, como ha de tener el estómago”, comento la cubana.





Ante esas declaraciones Carolina Sandoval no se quedo callada. “Si existo Niurka, todo el mundo que ve Suelta la Sopa lo sabe, lamentablemente quisiera decirte que tengo algún talento que quisiera que otra persona aprendiera, lo único que sé que soy, es la hija de un hombre que ya no está en la tierra, que me enseñó unos valores maravilloso, que es mi padre Oswaldo Sandoval, quien me enseñó a no tener rencores en mi corazón”.

“La Venenosa”, decidió perdonar cualquier acto del pasado y aseguró que tiene las puertas de su corazón abiertas, asegurando que aquel video del supuesto escupitajo no fue editado. “Te mando un abrazo, te quiero mucho, que bueno que tú de pronto no me conoces mucho, pero yo sé mucho de ti, de esa mujer talentosa, maravillosa, bailarina”.