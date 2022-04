Nacho Casano estará en “La Casa de Los Famosos” ¿Qué dijo el actor?

El actor y modelo argentino, Nacho Casano, es el cuarto competidor confirmado para esta nueva edición de “La Casa de Los Famosos” el artista es todo un galán de telenovela, su físico y personalidad lo posicionan como un competidor fuerte.

El artista de origen argentino se hizo un nombre en los melodramas al participar en varias producciones de Televisa, ahora llega a la competencia más famosa de la televisión hispana para demostrar de que está hecho y sacar a relucir su verdadera personalidad.

¿Qué dijo el actor sobre su participación en el reality ?







El actor aseguró que no se dejará de nadie, “ la herramienta más importante de un actor, es esta (simbolo con su mano) para dejar pasar, no te hace bien lo que te molesta, yo voy a ‘La Casa de Los Famosos’ a pasarla bien, toda convivencia trae conflicto, el primer dia vas a tener tema de espacio, no es tu espacio no es el del otro, estas incomodo, estas incomodando al otro … ocho personas durmiendo en una habitación, es salvaje ehh”. Comentó el actor ante las cámaras de Telemundo.











Vemos que Nacho está muy consciente del formato del reality, además, admitir la convivencia con otras personas en un espacio nuevo, no va a ser fácil. Por su parte, confesó que se enoja y es gruñón confesando que tiene un carácter fuerte.

Sin pelos en la lengua Nacho Casano comentó a que le tiene miedo y es sin duda, a las faltas de respeto, “como seres humanos tenemos un embalaje completo para faltarnos el respeto el uno a los otros y simplemente no querer entender esta regla de oro tan simple tan básica, no le hagas al otro lo que no te gustan lo que te hagan”, el actor argentino fue muy claro a la hora de admitir que no dejará pasar ningún tipo de abuso.

Lo más difícil de convivir 24/7 dentro de la competencia es compartir las áreas comunes entre todos las celebridades reality, “se acabará el agua caliente, no se acabará, dejarán el baño limpio, no lo dejarán”, comentó el actor.

La ficha del “roommate”

Al conocer un poco la ficha del “roommate” de Nacho Casano, la primera norma es que se cumpla las reglas, “no hacer lo que no te gustan que te hagan”, pues el actor fue muy claro en revelar que no le gusta la música alta, no le gusta la fiesta y sobre todo le molesta la falta de respeto y de educación.

Poco a poco vamos descubriendo los nuevos inquilinos de la casa de Telemundo, Nacho Casano es todo un señor a la hora de convivir, pues hemos descubierto que el argentino tiene un carácter fuerte y no tolerará muchas situaciones dentro del reality. Solo nos queda esperar quienes dirán presente dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.