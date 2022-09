Nacho Casano desvía las opiniones negativas ¡Conoce su nuevo proyecto!

Nacho Casano fue un excelente estratega dentro de La Casa de Los Famosos 2. Su introvertida personalidad, inteligencia y manera analítica de ver la vida hizo que al principio de la competencia fuera muy difícil para sus compañeros adaptarse a su mundo pero tras pasar la convivencia surgieron muchas pasiones como su amor con Daniella Navarro y con ello opiniones encontradas.

Nacho Casano el talon de Aquiles dentro de La Casa de Los Famosos 2

Al inicio de la competencia Nacho Casano encendió la mecha y con ello las divisiones, al hacer un comentario sobre Julia Gama y su decisión de compartir la suite presidencial con Rafael Nieves, asimismo, esto causó controversia entre sus compañeras que lo tacharon de misógino por sus comentarios y de pervertido por supuestamente espiar a Mayeli Alonso mientras se bañaba .

Play

Mayeli ACUSA a Nacho se espiarla mientras se bañaba!! | La Casa De Los Famosos 2 #LaCasaDeLosFamosos2 #Telemundo #LCDLF2 #NiurkaMarcos #LauraBozzo #BrendaZambrano #IvonneMontero #JuliaGama #JuanVidal #DaniellaNavarro #NataliaAlcocer #SalvadorZerboni #Potro #LewisMendoza #MayeliAlonzo #NachoCasano #OsvaldoRíos #RafaelNieves #ToniCosta #NiurkaYLauraBozzo La Casa de los Famosos ¡NUEVA TEMPORADA! | En vivo 24/7 (Streaming 2) ¡Regresa la casa más famosa! 17 famosos encerrados en la misma casa, ¡prepárate! #LaCasaDeLosFamososTemporada2 #LCDLF2 #LaCasaDeLosFamososEnVivo #LaCasaDeLosFamosos 2022-05-16T21:03:20Z

Nacho Casano no era muy querido dentro de la casa y la propia Daniella no se llevaba para nada bien con el argentino pero como dicen por ahí “los polos opuestos se atraen” y hoy tanto la venezolana como el argentino se encuentran muy feliz con su noviazgo. “En estos momentos estamos muy bien, porque fue difícil en un principio con tanta gente opinando sobre lo que hacíamos”. Comentó Casano.

Nacho Casano decide alejarse de los comentarios negativos: “no me lo tomó personal”

“Saque cosas buenas y otras no, porque fue difícil, pero espero poder capitalizar todo”, dijo el argentino , el cual ha sacado a la luz su inteligencia y manera distinta de ver la vida, sin embargo esta consiente de que no debe sentirse atacado con las opiniones de la gente, “no me lo tomó personal”.

Play

Video Video related to nacho casano desvía las opiniones negativas ¡conoce su nuevo proyecto! 2022-09-21T08:59:34-04:00

Aunque también puso en su sitio a todos los periodistas y personas que cuestionan su grado de fama, el actor se ha preparado de la mejor manera y ha sabido demostrar que tiene mucho talento para dar. “Mi carrera no inicio en el reality, yo venía de una trayectoria de 7 telenovelas, tres películas, 12 obras y 9 libros publicados”, dijo el actor protagonista del melodrama “A que no me dejas”.

Nacho Casano y su nuevo proyecto teatral

Según DelarosaTV Casano también sigue apostando a los nuevos comienzos y la gran plataforma y oportunidad que tuvo con su proyección en La Casa de Los Famosos. “Yo tenia una carrera antes del reality y ahora lo que me resta es seguir avanzando”, asimismo el argentino sigue feliz con sus nuevos proyectos debido a que tiene una puesta en escena “Amar o soltar” protagonizada por Ricardo Franco y Zoraida Gómez.

Nacho Casano sigue desmotando que su gran pasión son las artes y es por eso que sigue presente en el mundo del espectáculo con su nueva puesta en escena donde tuvo el placer de ser el dramaturgo y demostrar su gran pasión por escribir y contar historias.