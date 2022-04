Nacho Casano: lo que tienes que saber

Nacho Casano fue uno de los primeros participantes confirmados para la segunda temporada da de La Casa de Los Famosos, el guapo actor ha dejado claro que es un hombre de fuerte personalidad pero de seguro no conocías algunos datos de este galán de los melodramas.

Nacho Casano formará parte de las 16 celebridades que ingresan a la competencia más famosa de Telemundo, son muy poco lo que conocemos de este guapo actor, pues su exposición en los medios de comunicación ha sido de muy bajo perfil y dentro de la competencia conoceremos su verdadera personalidad.

Origen y estudios realizados

Aunque su fama se origina en México, realmente Nacho Casano nació en Buenos Aires y es graduado en administración de empresas y estudió tres años psicología pero sin duda su gran físico y su talento hizo que iniciara una carrera como modelo trabajando en algunos países de Asia, Europa y América.

Su gran oportunidad en la televisión

Realmente su gran oportunidad se origina en Colombia cuando se inscribe para tomar clases en RCN televisión con el maestro Ramsés Ramos. Para seguir ampliando su carrera y lograr una proyección, el decide trasladarse a la Ciudad de México donde comienza su carrera actoral y sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa realizando diferentes capacitaciones para conducción, actuación, neutralización de acento con los maestros Eugenio Cobo, Ortos Soyus, Rubén Camelo entre otros.

Su gran proyección en los melodramas

Su gran oportunidad se la dio la productora Rossy Ocampo cuando Nacho Casano forma parte del melodrama “Mentir para Vivir” la cual genera un gran impacto con su imagen dentro de la televisión. Su capacidad actoral hace que obtenga uno de sus papeles más importante, pues Nacho Casano es el protagonista confirmado para la segunda temporada del melodrama “A Que No Me Dejas”.

Su proyección en los melodramas se origina cuando Nacho forma parte de la segunda parte de “A Qué No Me Dejas” aquí comparte protagónico con Paulina Sodi y suma un reto al su carrera al realizar el personaje de una persona con discapacidad auditiva, Casano también logra otros grandes apariciones en melodramas y obras de teatro.

Una personalidad fuerte

Nacho Casano fue el cuarto integrante de La Casa de Los Famosos, el actor argentino confirmó su participación en la segunda edición de La Casa de los Famosos, donde aseguró tendrá que luchar con su poca paciencia para evitar enfrentamientos con sus compañeros, pero dijo que jamás aceptará una falta de respeto.

Nacho Casano fue el cuarto integrante de La Casa de Los Famosos, el a lo largo de su carrera se ha mantenido alejado de los escándalos pero ahora que dice presente en el famoso reality de Telemundo, ha deducido revelar que es un poco gruñón y con un carácter fuerte, “como seres humanos tenemos un embalaje completo para faltarnos el respeto el uno a los otros y simplemente no querer entender esta regla de oro tan simple tan básica, no le hagas al otro lo que no te gustan lo que te hagan”, el actor argentino fue muy claro a la hora de admitir que no dejará pasar ningún tipo de abuso.

Nacho Casano es todo un galán de la pantalla chica, actualmente cuenta con 265 mil seguidores en sus redes sociales y en cada fotografía demuestra de lo que esta hecho, su gran y apuesto físico y su talento le ha valido un pase directo a la competencia más famosa de la televisión hispana.