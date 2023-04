LCDLF 3 -10 de abril: ¿Quién es el eliminado?

Este lunes 10 de abril un participante se despide de La Casa de los Famosos. En esta ocasión los nominados son Diego Soldano, Madison Anderson y José Rodríguez. Solo dos regresarán a la competencia que termina a finales de este mes de abril.

José, quien se convirtió en el último líder de la temporada, decidió salvar a Raúl, aunque tuvo la oportunidad de salvarse a él mismo ya que también estaba nominado.

En esta ocasión no se han revelado los votos antes de tiempo pero si sabemos que muchos han votado para que se quede Madison y Diego. Al punto que estuvieron trendy en las redes sociales.

#MadisonSeQueda y #DiegoSeQueda. Mientras que muchos quieres que José se vaya de LCDLF3. Por lo que podría arrepentirse de no haberse salvado el mismo cuando tuvo la oportunidad.

Actualizaremos la nota cuando tengamos los resultados del eliminado de este lunes 10 de abril.

El público tiene la oportunidad de seguir votando por su favorito hasta las 8:30 pm, hora del Este, de este lunes 10 de abril.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?

Dentro del Periodo de Votación, los fans pueden votar cada jueves desde aproximadamente las 8:30 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET, domingo desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 12:00 a.m. ET y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 8:20 p.m. ET, sujeto a cambios a la discreción exclusiva del Productor.

VOTACION EN LÍNEA: Para el Programa, la votación en línea está disponible con un identificador único válido.

CÓMO VOTAR EN LA CASA DE LOS FAMOSOS

Entra en la sección de votaciones de La Casa de los Famosos en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.

Los televidentes pueden votar cincuenta veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.