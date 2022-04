Laura Bozzo a lo largo de su carrera ha vivido muchos éxitos en el ámbito profesional que la han posicionado como una reconocida figura de la televisión, todo este hecho se originó debido a sus problemas con la justicia y al encontrarse prófuga de ella, pero ¿Por qué pensó en quitarse la vida ?

Laura Bozzo presenta problemas con la justicia

Debido a todos los problemas financieros que vivió Laura con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que incluso la llevaron a pensar en quitarse la vida, Bozzo en una oportunidad reveló para la revista TVNotas y contó por primera vez cómo fue todo el mal entendido con las autoridades, destacando que primero se debió a que sus contadores que no le notificaron cómo tenía que hacer las cosas.

Cuando toda esta situación se agravó, Laura tuvo que huir, cosa que le provocó un gran daño en su salud pues se recuperaba de una operación en el estómago. Laura asegura que todo ese tiempo que estuvo “escondida” presentó mucha ansiedad, pensaba que en cualquier momento sería capturada, y la sola idea de pisar la cárcel le provocaba pensamientos oscuros y negativos como el del suicidio.

Laura Bozzo pensó en quitarse la vida

La decisión de huir por parte de Laura la realizó con el único objetivo de que no fuera encarcelada, en una reciente entrevista en el programa de Andrés Hurtado la famosa presentadora de televisión se sinceró al revelar que tuvo pensamientos suicidas pero el amor por sus hijas y la fe en Dios no lo permitieron.

“En un momento, sí. Hubo instantes en los que se me pasó esa idea por la cabeza porque estaba desesperada, se me pasó, sí. No te voy a decir que no porque yo estaba desesperada. Lo primero que me contuvo fue el señor porque yo empecé a conversar (con él), a seguir tu consejo”, indicó Laura Bozzo.

Para sorpresa de todos, también reveló que su idea era lanzarse de un alto p, pero nunca lo realizó por el gran motor de su vida que son sus hijas. “¿Si quise autodestruirme? sí. Nunca pensé en tomar nada, (pensé en) aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, yo la adoro, la idolatro. Pero antes que por Alejandra, por Dios, él nunca me va a soltar la mano, siempre va estar conmigo. Dios me va a salvar y ya, me pasó”, acotó.

Laura ingresa a La Casa de Los Famosos

Sin duda este hecho tan lamentable ha hecho de Laura una mujer fuerte, aunque todo está pesadilla ya quedó en el pasado, ella viene recargada más que nunca para demostrar de que está hecha y cual es su verdadera personalidad. Laura Bozzo actualmente es la décima participante confirmada para la segunda temporada de La Casa de Los Famosos, son muchas las expectativas que genera la abogada peruana por ser conocida por su explosiva y sincera personalidad.