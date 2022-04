¿Quién es el nuevo integrante de La Casa de Los Famosos?

Telemundo dio a conocer quién es el octavo participante que ingresa a La Casa de Los Famosos, ya todo está listo para que este 10 de mayo llegue la competencia que pone en evidencia a los famosos y su verdadera personalidad, pero ¿Quién es el nuevo integrante del reality de Telemundo ?

El octavo participante confirmado que ingresa a La Casa de Los Famosos es el actor Juan Vidal, este galán dice presente en el famoso reality de la televisión hispana.

Juan Vidal el nuevo inquilino de La Casa de Los Famosos

Fue confirmado que Juan Vidal es el nuevo inquilino de La Casa de Los Famosos, pues su talento y cuerpo son uno de los más grandes atributos que tiene el artista. “No es cómodo, de repente te puedes cohibir, si me dejas hablar me conoces más y se va ese prototipo del super macho, el super hombres, no somos súper hombres, todos tenemos miles de defectos y miles de vulnerabilidades, no somos ese “thor” esa estatua… por dentro hay un niño, un papá, un hermano hay alguien que sufre y que ha tenido que luchar en la vida”, fue lo comentó el artista cuando se le preguntó de cómo se siente de que lo vean como un “sex symbol”.

“Te sientes un pedazo de carne, y cuando he vivido eso me he dado cuenta del lado de la mujer cuando siente eso y eso me ha enseñado a mi a no ser agresivo … soy muy sutil”, aseguró Vidal al comentar que es un feminista y que respeta mucho el hecho de ser vulnerable.

Juan Vidal el galán de los melodramas





Juan Vidal confesó que ha besado a otros hombres El actor dominicano Juan Vidal habló sobre el beso que le tuvo que dar a su colega Raúl Coronado en la película que están grabando, y dijo que lo más importante es llevarse bien con sus compañeros de trabajo. SUSCRÍBETE bit.ly/20L91KL Síguenos en Twitter twitter.com/DespiertaAmeric Facebook facebook.com/despiertamerica Visita el sitio oficial univision.com/shows/despierta-america/inicio En Despierta América… 2017-06-22T21:01:16Z

Juan Vidal es un actor nacido en República Dominicana, además de empezar en el mundo del entretenimiento como modelo, su gran preparación se ha dado de la mano de la actuación, su figura es reconocido en el mundo de los melodramas como el galán de todos los tiempos.

“¡Seguimos confirmando más famosos! el actor @juanvidalgil se une a La Casa de Los Famosos ¿Qué esperas de él en la competencia ?” fue el post oficial que presentó y confirmó a Juan Vidal como el octavo inquilino que llega a la competencia. Anahi Izali exparticipante de la pasada edición de la competencia no perdió la oportunidad y apoyó a Juan Vidal comentado “vengaaaa” al lado de la bandera de República Dominicana.

Todo listo para la competencia

Hasta el momento son ocho las celebridades confirmadas para esta nueva edición de La Casa de Los Famosos, ahora hay cuatro galanes que ingresan a enamorar a todos dentro de la competencia entre ellos se encuentran Luis “Potro” Caballero, Nacho Casano, Salvador Zerboni y Juan Vidal.

Estamos más que emocionados por esta nueva temporada y todas las sorpresas que nos prepara la producción, estamos cerca de la fecha y felices por todo lo que viene en esta nueva temporada de La Casa de Los Famosos, donde también vuelve a la conducción Hector Sandarti y Jimena Gállego.