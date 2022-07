Juan Vidal comienza armar su propia estrategia ¿Traición?

Juan Vidal sigue dentro de La Casa de Los Famosos dando guerra y luchando por sus ideales pero ahora parece que ha decidió estar en un punto medio y de esta manera estar atento a cada movimiento de sus compañeros para realizar sus propias estrategias.

Desde el principio de la competencia vimos cómo el actor dominicano era fiel a su grupo del cuarto azul, su gran afinidad con Nacho Casano y Lewis Mendoza y su amor y union con Niurka Marcos pero ahora las cosas empezaron a tornarse se otra manera debido a que solo quedan nueve participantes en juego y cada uno comienza a mover sus fichas de manera individual y de esa manera permanecer más tiempo dentro de la competencia.

Juan Vidal comienza a jugar con la manipulación

Juan Vidal ahora comienza a tener relación con el cuarto morado y parece no estar de acuerdo con la actitud de sus compañeros Nacho Casano y Lewis Mendoza, el actor ha notado ciertas actitudes pero esto pareciera que es un arma que desea utilizar a su favor, y su supuesta unión solo se trata de una estrategia para generar confianza y saber cuales son los deseos de sus compañeros.

Juan Vidal comienza a realizar su estrategia de manera individual

Juan Vidal se va a convertir en la manzana de la discordia dentro de la competencia y es un lobo feroz disfrazado de oveja para demostrar que ahora no quiere permanecer a ningún bando y seguir unidos a sus compañeros y de esa manera no quedar nominado y saber cuales serán sus movimientos para seguir dentro de la competencia y llegar a la gran final. Ahora el actor dominicano pareciera que no se encuentra ni con el cuarto azul ni con el cuarto morado y está buscando su bienestar.

El actor dominicano comienza a jugar sucio

Juan Vidal está utilizando esta estrategia para no ser nominado y también es una forma de manipular y obtener información de todos sus compañeros. Pero esto será un arma de doble filo porque los televidentes no dejan escapar nada y el público está vigilando 24/7 cada movimiento de los habitantes dentro de la competencia. Las redes sociales explotan y creen que el actor es un traicionero. “ Juan debe de salir esta semana por traicionero”, “ que bajo es Juan falso e hipócrita”, “ya es hora que lo saquen”. Estos son algunas de las reacciones de los fanáticos que parece no estar contentos con la estrategia del actor.

El dominicano se aferra a su estancia dentro de la competencia pero parece que su juego sucio le va a pasar factura debido a que los televidentes no apoyan esta estrategia y es un posible candidato para abandonar la competencia y salir del juego.