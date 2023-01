LCDLF3: Jonathan Islas ya sabe quién será ganador

Jonathan Islas, el primer eliminado de LCDLF3 está convencido de que el premio de los 200.000 dólares está entre dos de sus compañeros y en entrevista con AhoraMismo.com dio los nombres con la promesa de volver a conversar al final para saber si tenía razón.

No estaba tan seguro cuando salió de La Casa de Los Famosos, pero después de ver los comentarios en las redes y el desempeño de sus compañeros en los últimos días no tiene dudas

Una dolorosa primera eliminación de La Casa

Islas, conocido por actuar en telenovelas como “Señora Acero” y “El Rostro de la Venganza”, entre muchas otras, recalcó que su salida fue producto, en parte, de un “malentendido” con El Rey Grupero en la segunda noche de la convivencia que le costó su lugar en el reality de la cadena Telemundo.

“Cuando me di cuenta de que algo no estaba bien le pregunté y aclaramos las cosas”, afirmó o, quien rechazó calificar las maniobras del influencer mexicano como “un complot”. Lo que sí aceptó es que sus esfuerzos por “remediar” la situación pudieron haber sido demasiado tarde.

Eso le complicó la situación, pues sus interacciones con los otros concursantes estuvieron influenciadas por las quejas del Rey, quien se había sentido maltratado por Islas cuando necesitó ubicarse en una de las habitaciones de La Casa de Los Famosos.

“Claro que me dolió”, reconoció al recordar cuando se enteró de que había sido el que había recibido más puntos para ser el eliminado. “Pero ya comencé a verle el lado bueno”, aseguró.

El placer de la soledad tras La Casa de Los Famosos

“Ir al baño solo, dormir solo, son placeres que uno no aprecia hasta que los pierde”, subrayó Islas. Otros incluyen el recuperar la privacidad y el contacto con sus seres queridos.

“A nosotros nos sacaron los teléfonos una semana antes y cuando me lo devolvieron tenía tantos, pero tantos mensajes que no sabía por dónde empezar”, recordó.

Sin embargo, el actor aseguró que no había extrañado el celular. “Yo no soy de esas personas que siempre está pendiente del teléfono, pero aún así noté que se produjeron muchas conversaciones que no se hubieran dado si los hubiésemos tenido”.

Los ganadores de La Casa de Los Famosos

Después de subrayar que “todavía falta mucho y puede pasar cualquier cosa” dentro de La Casa de Los Famosos y con sus habitantes, el actor mexicano dice estar convencido de que los dos con más posibilidades de ganarse los 200.000 dólares del premio mayor son Arturo Carmona o Aylín Mujica.

“Los dos tienen gran dominio de las cámaras, el cariño del público y se llevan bien con todos”, respondió como parte de las razones que lo llevaron a esa conclusión. El resto es su intuición. Jonathan Islas dijo que estaría “feliz” por cualquiera de los dos y reveló que asistirá a todas las galas que le sea posible, en la edición de LCDLF3 de los domingos.

Los proyectos de Jonathan Islas

El artista mexicano subrayó que lo suyo no es solo la actuación y para demostrarlo contó que esta semana lanzó una canción con su banda Somos Marion. Él es el líder vocal y reveló que “la música tiene un lugar muy especial en mi alma”.

Su nuevo tema “Me voy de aquí”, es una canción de desamor a ritmo de rock melódico y moderno ya está en todas las plataformas digitales.