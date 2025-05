Hermana de Caramelo desmiente que su hermano sea un criminal – VIDEO

El reality show de Telemundo La Casa de los Famosos All-Stars está llegando a su recta final, y luego de que este lunes 26 de mayo de 2026, fuera eliminado el participante Alfredo Adame, se conocieron oficialmente los nombres de los seis finalistas: Caramelo, Luca Onestini, Rey Grupero, Dania Méndez, Rosa y Paulo Quevedo.

Ellos seis tendrán la posibilidad de quedarse con el título de ganador del reality show más importante dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos, y los 200 mil dólares del premio final.

Uno de los favoritos y que se ha ganado el apoyo y cariño del público ha sido Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como Caramelo, quien nació en un pueblo de República Dominicana y cuando ya fue mayor de edad, emigró a Nueva York.

A lo largo de la transmisión de La Casa de los Famosos All-Stars, muchas cosas se han hablado de Caramelo, y es por ello, que su hermana, Mafer, quien estuvo de invitada al programa En Casa con Telemundo, decidió hablar algunas cosas sobre el show y también aprovechó la oportunidad para desmentir ciertas cosas que se hablaron de su hermano.

Entre sus palabras de ánimo y defendiendo el modo de juego de su hermano dentro de la competencia, Mafer aprovechó también para desmentir un rumor muy fuerte que se hizo viral en las redes sociales, cuando lo acusaron de ser una persona mala o un criminal.

Una de las preguntas del presentador del show de la tarde, Carlos Adyan, fue que durante estos meses donde Caramelo no ha tenido contacto con el exterior, se han presentado varias acusaciones contra Caramelo, entre ellas la de una influencer que habló y dijo que tenía antecedentes criminales.

Ante esto, Mafer respondió: “Para los que no saben, lo primero que hace Telemundo es chequear todo y eso le hicieron a mi hermano antes de entrar a La casa de los famosos”, comenzó diciendo la hermana de Caramelo.

En su defensa, ella añadió:

“Mi hermano es un muchacho noble que vino a este país a trabajar y eso es lo que él ha hecho, no se ha metido en problemas. Así que lo que ella está haciendo eso es incorrecto y están dando patadas de ahogado porque se sienten que su participante, no sé, si va a salir, no sé porqué lo están haciendo, pero lo que yo sé es que eso es 100 por ciento mentira”.

Con estas palabras, finalmente la hermana de Caramelo dio final a los malos rumores sobre el finalista de la competencia y espera que su hermano sea el ganador del reality show, así como muchos fanáticos piensan.

“Lo nominaron. Lo subestimaron. Lo pusieron contra las cuerdas más de una vez… pero él, como siempre, volvió con más fuerza.🔥 Caramelo entró a la SEMANA FINAL y no es casualidad. 🧡 Ha sobrevivido a placas durísimas, a estrategias que lo querían fuera, a momentos de duda… Y aún así, aquí está: con la frente en alto, con el cariño de muchos, y con la fuerza de quien jamás traicionó su esencia. Con su swing, sus frases y su nobleza, Caramelo le metió SABOR a esta temporada. 🍬🇩🇴 Hoy se mete entre los finalistas de esta edición como lo hizo todo el juego: 🔥 a su manera. Sin cambiar para encajar. Caramelo no se adaptó al juego… hizo que el juego se adaptara a su flow. 🔥 ¿Es Caramelo tu finalista favorito? Déjalo claro en los comentarios 🧡🍬 #LCDLFAllStars”

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York