Gisella Aboumrad se somete a cirugía para bajar de peso: [FOTOS]

La actriz mexicana Gisella Aboumrad fue la última eliminada de La Casa de Los Famosos, Aboumrad se sometió a una cirugía bariátrica y muestra su nueva figura a través de sus redes sociales.

En una entrevista con la revista People en español la actriz reveló que se sometió a una cirugía bariátrica con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Esta decisión la tomó cuando en un viaje con un amigo fue a un parque de diversiones y recibió un duro golpe de realidad. “No me cerró el cinturón (de la atracción) y me sentí horrible porque no me pude subir con amigos al juego”.





Play



Gisella Aboumrad se somete a cirugía bariátrica para mejorar su salud | Telemundo La actriz Gisella Aboumrad decide mejorar su salud física y emocional y se somete a una cirugía bariátrica para bajar de peso. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TelemundoYTChannel Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión… 2021-06-16T21:33:49Z

La actriz también se realizó esta cirugía no por vanidad sino por salud, debido a su peso comenzó a sentir dolores intensos en la espalda, “el punto de hacerte una cirugía que te cambie la vida como esta es que venga de tu propia necesidad de crecer, de cuidar de ti mismo y de dejar de sentir este dolor principalmente y de tener una mejor calidad de vida porque el cuerpo joven te aguanta lo que tú quieras, pero después de cierta edad ya no puedes darle el mismo trote”. Aseguró Gisella para People en español.





Play



Gisella Aboumrad pierde 100 libras tras operación bariátrica | Telemundo Al reafirmar que lo más importante es su salud, Gisella Aboumrad habla de sus avances al bajar de peso tras una operación bariátrica. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TelemundoYTChannel Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo,… 2021-11-30T22:02:33Z

Gisella ha perdido más de 100 libras, ella es conocida en el mundo de los melodramas por su participación en la telenovela infantil “Vivan los niños”, también ha participado en telenovelas como: “ Zacatillo, un lugar en tu corazón”, “La fan”, “La suerte de Loli”, entre otras. Logrando así el reconocimiento del público por su profesionalismo, carisma y talento, pues, ella volvió al ruedo con su participación en La Casa de Los Famosos cuando fue la ultima eliminada de la competencia.

Momentos de Gisella Aboumrad en La Casa de Los Famosos





Play



La Casa de los Famosos: Lo mejor de Gisella | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Revive los mejores momentos de Gisella Aboumrad en La Casa de los Famosos. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los Famosos La Casa de los Famosos sigue a 16 celebridades que están aislados del mundo exterior durante un periodo prolongado en una casa hecha a medida. Conocemos… 2021-11-11T01:59:47Z

En una de las emisiones del reality show, Gisella quedó evidenciada como una mentirosa por la jefa de la competencia, una de las reglas del show, es no poder cantar sus votos antes de las nominaciones para evitar un complot. En esa oportunidad los participantes se pusieron de acuerdo para irse contra Alicia Machado y Manelyk González. Sin embargo, Gisella no fue nominada pero se le quitó el poder de salvación en un momento.

El paso de Gisella Aboumrad por la competencia desató millones de comentarios en las redes sociales por su vínculo cercano con el cantante mexicano, Pablo Montero, ellos se volvieron inseparables en la casa, compartieron la suite en más de una ocasión y hasta la ducha. Aunque ellos han dicho que solo ha sido una gran amistad todos sus encuentros quedaron grabados en la competencia.





Play



Gisella Aboumrad y Pablo Montero hablan bajo las sábanas | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Los cariñitos continúan dentro del reality show “La Casa de los Famosos”, y ahora fueron Gisella Aboumrad y Pablo Montero quienes se pusieron a platicar debajo de las sábanas. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 YouTube: youtube.com/c/HoyDia?sub_confirmation=1 Website: telemundo.com/shows/hoydia Facebook: facebook.com/hoydiatelemundo Twitter: twitter.com/hoydia Instagram: instagram.com/hoydia/ SUBSCRÍBETE: bit.ly/3uoAk3u hoyDía Con un enfoque de “noticias… 2021-09-27T15:49:44Z

La participación de Gisella por el reality de Telemundo fue muy divertida por su extrovertida personalidad y sentido de humor, es que la actriz mexicana ha demostrado que más allá de unas tallas perfectas lo más importante es mostrarnos como realmente somos.