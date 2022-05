¿Cómo se vivió el primer capítulo de La Casa de Los Famosos 2?

La casa más famosa de la televisión hispana ya abrió sus puertas y le dio la bienvenida a sus 17 celebridades que dirán presente en La Casa de Los Famosos para demostrar quién es el más fuerte de la competencia. Los animadores de esta temporada Héctor Sandarti y Jimena Gállego dieron inicio a esta nueva edición del reality de Telemundo.

“Ya estamos aquí, esto ya empezó. Bienvenidos” fueron las palabras con la que el animador Héctor Sandarti recibió a la familia hispana, la emoción y la adrenalina del momento hizo de esta entrada memorable, sin duda una temporada que nos mantendrá pegado a las pantallas de Telemundo.

Alicia Machado enciende las luces de la casa

El momento más memorable sin duda fue cuando la reina de belleza, Alicia Machado, llegó a la competencia para encender las luces de la casa, la exreina de belleza se encontraba emocionada por esta nueva edición , “esta segunda temporada llena de amor, bendiciones y de entretenimiento a todas las familias a las que le llegue este show de La Casa de Los Famosos y para ellos (los concursantes) es una experiencia de vida inolvidable” fueron las palabras de Machado cargado de un grito de gloria, haciendo una entrada triunfal y teniendo una participación especial. Aquí pudimos ver una casa totalmente renovada con nuevo diseño y nuevas reglas que llegan para quedarse.

Los famosos ingresan a la competencia

El actor mexicano, Salvador Serboni, dio una presentación de telenovelas, “he representados muchos personajes en mi vida, pero hay gente que dice que los villanos me queda mejor, tú ¿Qué opinas?”, fueron las palabras del intérprete sobre su ingreso a la competencia.

Natalia Alcocer mejor conocida como “La Vikinga”, la bella estrella de los reality show aseguró que no soporta la hipocresía. “No puedo que vengas y me hable bonito y me voltee y me quieren encajar el cuchillo en la espalda”, además aseguró que siempre va a estar conectada con sus hijas, por otro lado, toco el lado más humano al hablar sobre la violencia doméstica siendo una mujer fuerte que llega darlo todo dentro de la competencia.

Luis “Potro” Caballero es el rey de los reality show, nuestro “Potro” aseguró que es un “latín lover”, “donde pongo el ojo pongo la bala” comentó Luis Caballero, además confesó que es una persona muy competitiva y ardida, veremos cómo saldrá de sus casillas en más de una vez.

El cuarto integrante que conoció la casa fue el bailarín Toni Costa, “este desafío de La Casa de Los Famosos es gracias a ustedes… donde hay estrategia, donde hay competitividad con las personalidades ahí estoy yo”, fueron unas de las palabras de Costa dentro del reality.

Brenda Zambrano aseguró que viene a La Casa de Los Famosos a ganar y es una mujer competitiva, “espero que en La Casa de los famosos haya muchos galanes y no porque esté buscando a uno sino quiero que laven los trastes, tiendas las camas y hagan todo lo necesario porque yo no se hacer nada, a mi me hacen todo”, fue la advertencia que dio la mexicana.

El otro participante que dijo presente fue el dominicano Lewis Mendoza, “Veo que la experiencia de La Casa de Los Famosos va a ser algo inolvidable, si soy enamoradizo, no, soy un picaflor”, haciendo referencia a que viene dispuesto a encontrar y tener una relación.

Este grupo de 6 participantes fueron los primeros que se encontraron en la casa, pues se mostraron súper emocionados de estar todos reunidos y verse por primera vez, sin duda vimos a Brenda y a Lewis muy contentos al momento de ingresar, será ¿ Qué comenzará alguna química entre ellos ?

La celebridades se conocen dentro de la casa

Osvaldo Ríos fue el siguiente actor que ingresó a la competencia, “mi carrera ha sido tan intensa y tan apasionada como yo”, fueron las palabras del interprete sobre su presentación en el programa, su lado humanitario lo ha posicionado como un hombre de buen corazón

Julia Gama fue la octava en ingresar a la casa mas famosa de la televisión hispana y reunirse con sus compañeros, la reina de belleza originaria de Brasil dejo lo siguiente: “compartí una casa con bastante gente va a ser un desafío bien grande … a mis compañeros no se les ocurra tocar mi comida”. A su vez, de confesar qué le gustaría salir del reality casada.

El argentino, Nacho Casano, aseguró que es una persona competitiva, y viene a darlo todo dentro del reality. El actor fue el noveno participante en reunirse y conocer a sus compañeros y las nuevas instalaciones de la casa.

Daniella Navarro hizo una presentación mostrando su sello venezolano, “eso si yo soy muy dulce, pero si te metes con mi hija, no sabes”, pues pese a sus grandes interpretaciones en la pantalla chica entrar a La Casa de Los Famosos es un gran desafío para su vida.

El tercer grupo de celebridades que se reencuentra

Laura Bozzo regresó a Telemundo siendo la nueva inquilina de La Casa de Los Famosos, “no necesito presentación, soy Laura Bozzo, la loca, la que la persigue el escándalo, la que siempre está metida en líos, he sido una sobreviviente”, fueron las palabras de la presentadora peruana que ha sido tema de discusión en la opinión pública” ¡Qué se cuiden los desgraciados!”, comentó la abogada peruana.

Rafael Nieves el boxeador y actor que ingresó a la competencia, “no me gusta el bullying, no me gusta el maltrató, así que téngalo en cuenta dentro de la casa”, pues está dispuesto a ganar y a robarse el corazón de una que otra compañera.

La empresaria Mayeli Alonso, “puedo decir que soy una guerrera, una madre soltera, y que por fin estoy realizando mi sueño americano”, pues además no tiene pelos en la lengua y es muy directa a la hora de decir lo que piensa.

Juan Vidal fue el siguiente participante en ingresar a reunirse con sus compañeros, “el Kabbalah me ayuda a encontrar ese centro, a encontrar esa paz”, pues también reveló que no tolera la hipocresía y que llega dispuesto a ganar.

Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez juntos

IVONNE MONTERO LLEGA A LA CASA DE LOS FAMOSOS 2! LA CASA DE LOS FAMOSOS TELEMUNDO – EN VIVO #lacasadelosfamosos #telemundo IVONNE MONTERO LLEGA A LA CASA DE LOS FAMOSOS 2! LA CASA DE LOS FAMOSOS TELEMUNDO – EN VIVO Brenda Zambrano Daniella Navarro Eduardo Rodriguez Ivonne Montero Juan Vidal Julia Gama Laura Bozzo Lewis Mendoza Luis Potro Caballero Mayeli Alonso Nacho Casano Natalia Alcocer Niurka Marcos Osvaldo Rios Rafael Nieves Salvador Zerboni Toni… 2022-05-11T00:44:37Z

Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez se encontraron juntos en el escenario junto a Sandarti donde surgió una química entre ellos, pero pudimos conocer más sobre Ivonne, ella se mostró muy emocionada de volver a Telemundo y ser una mujer transparente que tendrá mucho que aportar para esta nueva edición. Por su parte el actor, Eduardo Rodríguez, relató su gran pasión por los deportes y el gran momento que está viviendo como padre y actor lo hace sentirse orgulloso.

Niurka Marcos la última participante en ingresar al reality

La tan esperada Niurka Marcos hizo su entrada triunfal a La Casa de Los Famosos</a, pues ella misma se denominó la relna del reality, “nací exitosa, talentosa , famosa con cámara” fue la extravagante entrada de “La mujer escándalo”, además aseguró que para todos los que la critican que la sigan odiando. La reina del escándalo mostró su lado más vulnerable y estar tan emocionada por el apoyo de sus hijos en el show, además demostrarse agradecida con sus fanáticos y muy nerviosa por esta experiencia en su vida.

Las 17 celebridades se dieron cita para dar inicio a la competencia, pues la gran bienvenida se las dio la jefa y con brindis en mano se dio gran inicio a esta temporada.