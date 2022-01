Cristina Eustace critica el comportamiento de Manelyk

El drama de La Casa de Los Famosos no se detiene, aunque esta exitosa temporada ya finalizó, son muchas las polémicas que siguen surgiendo. En esta oportunidad la rivalidad entre Cristina Eustace y Manelyk, la cantante aseguró que la influencer es una mujer agresiva.

Tras finalizar el show, varias estrellas han dado entrevistas y hablan de su experiencia durante su estadía en la casa, la cual mantuvo a los 16 participantes encerrados y bajo constante vigilancia. A través de sus redes sociales, Cristina realizó un Instagram Live en donde expresó lo que sentía por Manelyk.





Manelyk fue catalogada por Eustace como una mujer agresiva, motivo por el cual la estrella de las redes sociales decidió responderle dejando a sus fanáticos con la boca abierta.

Eustace aseguró que el comportamiento de Mane se origina por todo lo que ella ha vivido en su pasado “Yo la estimo, la aprecio, la respeto porque tuvo un pasado bien cabrón. Ella está tratando de limpiar su imagen por tantas cosas que ella platicó de todos los realities que ha vivido. Por eso ella es agresiva, ella ( Mane) llegó agresiva conmigo y yo lo sentía”, aseguró la artista.

Ante estas declaraciones, Mane no se quedó callada y subió varias historias a su cuenta de Instagram en donde habla de la gente doble cara, aunque no mencionó el nombre de Eustace el mensaje iba dirijo a ella. “Acabo de ver un video que me pareció patético de mis compañeros hablando de mí y de mi desempeño cha cha cha. Yo no necesito limpiar ninguna imagen mi amor. Si tanto te molesto o si tanto quieres hablar mal de mí, ¿por qué carajos me escribes? De que, ‘Mi reina vamos a vernos’. O sea, la hipocresía al mil por mil”.

Esto no fue todo, Manelyk decidió hacer una señal obscena con su dedo, una manera de responder a todos los retractores de su carrera, según este símbolo iba dirigido a Eustace. Sin duda, la polémica entre los participantes de La Casa de Los Famosos no se detiene y siempre están sobre el tapete.





Eustace celosa de Manelyk



En La Casa de los Famosos se vieron muchos encuentros y también rivalidades, en esta oportunidad la cantante Cristina Eustace se encuentra celosa de Mane, luego de que ella confirmara su cercanía con el actor mexicano Christian de la Campa. Eustace piensa que Manelyk le quería quitar al actor, asegurando que la influencer es una oportunista.

Aunque entre ellos solo hay una amistad, así lo aclaró la cantante. Así mismo, declaró que apenas se están conociendo en su entorno, ella aseguró que trabaja mucho y eso le impide tener más contacto con el actor, tras su paso por la mansión, Eustace dejo claro que entre ella y su compatriota no hay nada más que una amistad, pese a sus encuentros y cercanía durante el show.