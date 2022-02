Daniel Vargas revela cómo es estar sin redes sociales

El tercer eliminado de La Casa de Los Famosos fue el influencer, Daniel Vargas, con más de dos millones de seguidores en Instagram, durante su estadía en la competencia estuvo alejado del mundo exterior y también de sus redes sociales.

El también tiktoker colombiano convivió por más de tres semanas con 16 celebridades del mundo hispano dentro del reality. Recordemos que dentro de la casa se encontraban 50 cámaras y 60 micrófonos que capturaban 24/7 la vida diaria de los famosos.

Conoce a Daniel Vargas

El joven de 25 años nacido en Colombia, en el 2014 comienza su incursión en las redes sociales creando contenidos digitales para entretener a su nuevo público (millennial), decide mudarse a la ciudad de México para proyectar aún más su imagen. Vargas cuenta con dos millones de seguidores en Instagram y doce millones de seguidores en Tiktok, convirtiéndolo en el participante más joven en la pasada edición de La Casa de Los Famosos.

El influencer en modo avión





Daniel Vargas, expulsado #3 de La Casa de los Famosos | hoyDía | Telemundo

El joven colombiano desde el inicio de su carrera denominó a sus seguidores como “Empanaditas”, luego de estar tres semanas en La Casa de Los Famosos sin contacto con sus redes sociales, el influencer literalmente estuvo en modo avión. Además, al salir de la competencia aseguró lo feliz que estaba por la cantidad de personas que estuvieron pendiente. Por su parte, platicó con las cámaras “En Casa Con Telemundo” que antes de tomar su teléfono tuvo que prepararse psicológicamente.





Daniel Vargas dice cómo fue estar sin sus redes sociales en La Casa de los Famosos | Telemundo

“Me ayudó mucho a forjar mucho más mi carácter, estar ahí me enseñó que no es necesario tener un teléfono para estar, si me entiendes, a veces eso te produce mucha ansiedad, mucho estrés … salí con ganas de aprender de todo un poco “ Vargas también reveló que ahora ve la carrera de influencer como segunda opción.

Daniel Vargas enfrenta a Roberto Romano

En una de las ediciones, los eliminados de la semana eran Christian de la Campa y Daniel Vargas. Los artistas no se quedaron callados y le dicen la verdad al actor Roberto Romano. Vargas arremetió contra Romano y sentenció que nunca demostró una buena convivencia y lo denominó “inmaduro” al asegurar que apartarse del grupo e incluso hablar sobre temas que elevan la polémica no es lo más correcto: “Lo que te digo es que si a ti te dominan debes de tener la madurez de seguir comportarte cordial ”, mencionó Vargas.





Daniel Vargas Enfrentar a Roberto Romano En "La casa de los famosos"

En la pasada edición Daniel se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos con una votación de 33% vs 67%, ante Christian de la Campa, el otro nominado de la tercera semana de competencia, donde salió el colombiano.

Aunque la máxima ganadora del reality fue Alicia Machado, Vargas también demostró que las nuevas generaciones están posicionando su talento a través de las redes sociales, contando con el apoyo de muchos seguidores, posicionando su imagen en el mundo del entretenimiento.