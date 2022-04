Christian Estrada: ¿Cómo empezó su relación con Frida Sofía?

Christian Estrada era uno de los participantes que iba ingresar a “La Casa de Los Famosos” reality de Telemundo, programa que ya confirmó segunda temporada y esperamos con ansias todos los detalles. El artista mexicano se encontraba en la palestra pública por el nacimiento de su hijo y su tormentosa relación con Frida Sofía.

Una de las reglas de los concursantes “La Casa de Los Famosos” era guardar cuarentena antes de ingresar al reality, pues esto no fue posible debido a que Estrada rompió las normas al presentarse al hospital para el nacimiento de su hijo, sin el consentimiento de la producción. Para ese momento , se rumoraba que este hecho fue perfecto para sacar al modelo de la competencia y darle paso a la polémica Alicia Machado de ingresar al reality.





Play



Alicia Machado en La Casa de los Famosos y botan a Christian Estrada Ya se había anunciado a las estrellas que participarían en el nuevo reality de Telemundo La Casa de los Famosos y en ninguna lista figuraba Alicia Machado sino el que fue novio de Frida, Christian Estrada. Sin embargo Hector Sandarti conductor de La Casa de los Famosos anunció que Estrada ya no estaría en el… 2021-08-25T13:30:05Z

Frida Sofía supuestamente era una celebridad confirmada como sorpresa para las grabaciones del programa que pone al descubierto la convivencia de las celebridades , pero al no llegar a un acuerdo, se decide retirar a Christian Estrada. La producción buscaba la polémica dentro de la competencia, pero ¿cómo empezó su relación con la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía?





Play



¿Alejandra Guzmán sostiene una relación con Christian Estrada, ex de su hija Frida Sofía? Hablamos con Antonio Estrada, hermano de Christian que también despejó la duda sobre si es verdad que Frida Sofía perdió un hijo de su hermano. Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy en compañía de Daniel Bisogno, Jimena Pérez 'La Choco', Mónica Castañeda y Pedro Sola te traen las últimas noticias del mundo… 2019-05-21T01:44:08Z

¿Cómo empezó su relación con Frida Sofía?





Play



Frida Sofía recibe mensaje fulminante de Christian Estrada, su ex | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Christian Estrada demuestra que no le teme a las amenazas de su ex, Frida Sofía, y le dedica unas contundentes palabras, ¿habrá demanda?. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo… 2020-08-11T23:51:37Z

A finales del mes de octubre de 2018 el modelo Christian Estrada y Frida Sofía comenzaron una relación amorosa. Este noviazgo inició porque la familia Estrada participó en el diseño de algunos vestuarios de la cantante Alejandra Guzmán; Christian y Frida se conocieron en Miami, donde hicieron buena química y comenzaron un noviazgo que luego causó mucha polémica.





Play



Frida Sofía acusa a Christian Estrada de abandonarla cuando le informó de su embarazo.| Ventaneando Frida Sofía además asegura que Christian Estrada filtró la información de su embarazo a un programa de Estados Unidos. A pesar de todo, confiesa que anhela tener hijos y será una mamá presente. Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati Chapoy en compañía de Daniel Bisogno, Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta… 2021-02-16T23:54:18Z

En una entrevista que Christian Estrada concedió a Imagen Televisión reveló en febrero de 2019 que le había llevado una serenata a su entonces suegra, pero al parecer dejaron entrever que en esa fecha Frida Sofía no estaba con su pareja, por lo que algo parecía ir un tanto raro.





Play



Christian Estrada habló de la ruptura con Frida Sofía | Un Nuevo Día | Telemundo Vídeo oficial de Telemundo Un Nuevo Día. El actor Christian Estrada habló sobre los motivos que provocaron la ruptura con Frida Sofía y aclaró rumores sobre su supuesta relación sentimental con Alejandra Guzmán. YouTube: youtube.com/unnuevodia Official page: Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook Facebook.com/UnNuevoDia Twitter twitter.com/#!/UnNuevoDia SUSCRÍBETE: bit.ly/1ykCaDr Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las… 2019-05-28T15:00:57Z

La relación terminó de una forma tan trágica y escandalosa que al parecer este hombre fue una de las razones por las que Frida Sofía y su madre se distanciaron; pues en su momento la influencer destacó que Alejandra Guzmán se envolvió sexualmente con el modelo, hecho que consideró imperdonable y que incluso la llevó a abortar el hijo que esperaba.

Alejandra Guzmán niega la supuesta relación





Play



Alejandra Guzmán y Frida Sofía hablan por primera vez en televisión tras su distanciamiento Dejando claro ante todo que "no hay nada que no se pueda solucionar", Alejandra Guzmán accedió a tener una llamada con su hija, aprovechando su visita a Despierta América. Frida Sofía se mostró conmovida de escuchar a su madre dispuesta a todo por volver a estar juntas y solucionar las diferencias que una vez las… 2021-03-19T15:02:51Z

En una pasada entrevista la cantante dijo estar cansada de ser señalada y juzgada por algo que no es verdad: “Yo no he hablado porque es mi hija, no la he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi padre que tanto la apoyó”, agregó. Por su parte, negó haber tenido una relación con el novio de su hija y explicó que ella estuvo en Nueva York festejando su cumpleaños con otros acompañantes y no solo con Estrada como lo afirmó su hija.





Play



Alejandra Guzmán llora y finalmente confiesa Después del escándalo en el que se vio envuelto la familia Guzmán debido a las fuertes declaraciones de Frida Sofia en donde acuso a su abuelo Enrique Guzmán. La estrella Alejandra Guzmán decide hablar confesar la verdad. #PaoCastillo #AlejandraGuzman #FridaSofia 3 MINUTOS Instagram: instagram.com/3minutos.oficial Facebook: facebook.com/3minutosOfficial Youtube: youtube.com/3Mins Twitter: twitter.com/3MinutosOf CONTACTO: contacto@3minutos.com 2021-04-21T03:30:06Z

Actualmente se rumora que Christian Estrada pueda ingresar a la segunda temporada de “La Casa de Los Famosos” ya parece que su tema con Frida Sofia es cosa del pasado, pues el modelo se encuentra estable con su familia conformada por su hijo y su novia María Fernanda Quiroz. La producción del reality de Telemundo no ha dado fecha del estreno del reality, así que por los momentos son muchas las dudas y poca las respuesta sobre el regreso de nuevas celebridades a la pantalla chica.