Alicia Machado dirá presente en los Latin AMAs 2022

La venezolana, Alicia Machado, estará como presentadora de un premio en los galardones Latin American Music Awards que vuelve este año para celebrar lo mejor de la música y reconocer a los grandes exponentes y artistas latinos más influyentes e icónicos de la actualidad.

Para esta lluvia de estrellas no puede faltar la actriz y cantante, Alicia Machado, a través de una fotografía en sus redes sociales dio a conocer la información, podemos ver que la exreina de belleza es una de las presentadoras invitadas para anunciar un premio y categoría de la ceremonia.

Alicia Machado estará los Latin AMAs 2022

“CONFIRMADO: estaré presentando un premio en los @latinAMAs 2022 ¡Espero que me acompañen el 21 de abril a partir de las 7pm/6c por @Telemundo #latinamas desde Las Vegas”, fue lo que escribió la venezolana junto al anuncio oficial de que formará parte de la ceremonia.

Alicia siempre se ha mostrado cercana a su público, pues recibió buenos comentarios por parte de sus seguidores en las redes sociales, su compañera de la pasada edición de “La Casa de Los Famosos” Tefi Valenzuela, se mostró contenta por esta noticia, y comentó lo siguiente: “la queen”.

Alicia preparándoselos para los premios

Sin duda, Alicia es nuestra eterna reina, desde su coronación como Miss Universo y su gran victoria en “La Casa de Los Famosos” la imagen de Machado está más vigente que nunca, pues su cariño, sinceridad y talento la sigue posicionando como la preferida.

Vemos que Alicia quiere deslumbrar en su presentación por eso en el pasado publico una gran pasarela de tres vestidos negros, que la hacian lucir como toda una estrella de Hollywood. “Amo mis noches de Fashion Time! Eligiendo nuevos looks para lo que se viene ! Gracias a mi equipo ganador @benditoclosetstyle … coming soon “ comentó la actriz.





Con mucha clase, estilo, y sensualidad Alicia modeló tres estilos de vestidos negros. La exreina de belleza nos deja claro que no tiene que mostrar piel para verse sexy, pues derrocha pura elegancia y demuestra que tiene el porte de toda una reina universal.

Alicia Machado y su experiencia en “La Casa de Los Famosos”





A sus 45 años y tras obtener el respaldo de 40 millones de personas en la pasada edición de “La Casa de Los Famosos”, Alicia comentó en una reciente entrevista, que se siente muy agradecida pero es una experiencia que no volvería a vivirla.





“Fue una convivencia muy fuerte. Me cambió la vida para bien, y mi carrera también”, reflexionó. “Fue muy positivo. Me gané el cariño de la gente. Ha sido lo más increíble. Yo no me imaginé jamás que había tanta gente en el mundo que yo le caía bien. Vamos, hay unos (seguidores) nuevos que me odiaron y después que me conocieron, les caí bien, y otros que escuchaban de mí, pero no sabía quién era. Eso para mí fue el premio mayor”, valoró la actriz, quien recibió poco más de 40 millones de votos, que también le concedieron los $200 mil como premio. “Pero no volvería a estar ahí”, mencionó enfática.