Alicia Machado agradecida por su experiencia en “La Casa de Los Famosos”

Han pasado aproximadamente cinco meses del gran triunfo de Alicia Machado en “La Casa de Los Famosos”, la actriz venezolana se llevó consigo el respaldo del público y la cantidad de 200 mil dólares, pues ella se alzó como la máxima ganadora, desde ese momento hasta hoy día. Alicia ha expresado lo bendecida que es a la hora de contar con el apoyo de sus fanáticos, aunque ella es agradecida, reveló que no volvería a formar parte de un proyecto de este estilo.

Actualmente Alicia Machado se encuentra realizando su gira de la puesta en escena “Yo si soy Kbn@”. Alicia es una mujer cercana y a través de sus redes sociales y con sus 1.9 millones de seguidores en Instagram ella comparte sus fotos y videos que de inmediato se hacen virales, gracias a la proyección en “La Casa de Los Famosos” ella ha sabido llegar a todos sus fanáticos y estar vigente en el mundo del espectáculo.

“La Casa de Los Famosos” una convivencia intensa

En una entrevista con el medio, Primera Hora, la exreina de belleza narró lo intenso que fue estar dentro del reality de Telemundo, también agradeció a todos los fanáticos por el apoyo recibido por su paso dentro de la competencia.

“Fue una convivencia muy fuerte. Me cambió la vida para bien, y mi carrera también”, reflexionó. “Fue muy positivo. Me gané el cariño de la gente. Ha sido lo más increíble. Yo no me imaginé jamás que había tanta gente en el mundo que yo le caía bien. Vamos, hay unos (seguidores) nuevos que me odiaron y después que me conocieron, les caí bien, y otros que escuchaban de mí, pero no sabía quién era. Eso para mí fue el premio mayor”, valoró la actriz, quien recibió poco más de 40 millones de votos, que también le concedieron los $200 mil como premio. “Pero no volvería a estar ahí”, mencionó enfática.

“Fue muy sanador para mí como ser humano. Antes de eso, yo estaba muy deprimida”, confesó. “En la vida pasan cosas difíciles, y el mundo del espectáculo no es fácil. De repente entré y dije ‘que sea lo que Dios quiera’”. Intentarlo le confirmó que valió la pena. “Ha sido una sorpresa muy bonita. Estoy muy agradecida”.

Alicia Machado vuelve a otro reality show

Aún no sabemos cuales son los planes profesionales que trae la venezolana pero si asomó la posibilidad de estar en otro reality show, pero en un formato conocido para ella.

“Me están invitando desde hace un año a estar en MasterChef España. Ya estuve en MasterChef México, y tengo mi asignatura pendiente con la cocina, me encanta. Además, es un formato tan divertido. La pasas tan chévere”.

Recordemos que Alicia obtuvo el premio mayor, el respaldo del público, con la cantidad de 40 millones de votos la venezolana sigue ratificando que es la favorita entre sus seguidores.