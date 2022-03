Alicia Machado defiende a Miss Universo por aumentar de peso

La Miss Universo 2021, Sandhu Harnaaz, se encuentra en el ojo del huracán tras aparecer en un evento social con algunos kilos demás. Las imágenes inmediatamente se hicieron viral. Por su parte, la venezolana Alicia Machado no perdió la oportunidad para brindarle su apoyo a la reina universal.

Desde que Sandhu Harnaaz, se convirtió en la ganadora del concurso Miss Universo 2021 ha sido muy cuestionada en las redes sociales, por fanáticos y expertos en concursos de belleza, por su notable aumento de peso. Muchos usuarios en las redes sociales argumentan que no es posible que la reina de belleza no haya cuidado su apariencia física. Por otro lado, la han criticado por los atuendos que luce, alegando que las personas que la asesoran pareciera que quieren atentar con su imagen.

Alicia Machado brinda su apoyo a la Miss Universo

En el año 1996 Alicia Machado, se corona como Miss Universo. La exreina de belleza en esa oportunidad también fue criticada por su aumento repentino de peso, el presidente de la organización, Donald Trump, expuso a la reina de belleza a los medios de comunicación mostrando su cambio delante de las cámaras.

En medio de los comentarios negativos , la actriz venezolana Alicia Machado salió a defender a la actual Miss Universo afirmando que el 2022 era un año de empatía y que ya no existe lugar adecuado para que ese tipo de comentarios ofensivos se hagan pasar sin consecuencias.

“Ciertamente y gracias a Dios esta hermosa reina y valiente mujer no tiene a mister cerdo (Donald Trump) de jefe. Este 2022 es otra era de empatía amor al prójimo y hoy el bullying es un delito! Salve reina Beautiful”. Fue el comentario de Machado de apoyo a las críticas negativas que han inundado las redes sociales.

Alicia Machado y su aumento de peso en el Miss Universo





Donald Trump me decía “te ves gorda”, acusa Alicia Machado La ex Miss Universo venezolana, Alicia Machado participa en un video difundido por Hillary Clinton, en el cual ahonda en las acusaciones que la ex secretaria de Estado lanzó ayer al republicano en el primer debate presidencial en EU. 2018-11-02T15:35:11Z

Tras su reinado como Miss Universo Alicia Machado subió de peso y las críticas de Donald Trump hacia ella no cesaron, con fuertes rumores en esa época de destitula de la corona. En esa oportunidad, Trump convocó a los medios para que grabaran a Machado haciendo ejercicio frente a las cámaras.En una grabación de la época, se ve a Trump decir, sonriente: “Con lo que ha aumentado de peso, se nota que le gusta comer”.

La Miss Universo aún no se ha pronunciado a miles de cibernautas que la atacan y resaltan su aumento de peso, pese a esto, Harnaaz tiene otras cualidades más importante como su preparación y labor social de inspirar y ser modelo hacia las nuevas generaciones.

La corona del Miss Universo es una responsabilidad tan grande que los estereotipos de belleza impuesto busca coronar la perfección en la mujer, a través de los años y con una nueva generación de chicas que buscan más allá de ganar con su apariencia física es conectar con historias de vida, por medio de la preparación y educación así romper paradigmas y ser voceras del empoderamiento femenino.