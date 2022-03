La abuela de Chiquis habla sobre su vida sexual ¿Qué dijo Doña Rosa?

Doña Rosa Rivera de vez en cuando lanza sus puntas sobre los atrevimientos de sus nietas, pero tal parece que Chiquis, sus hermanas y sus primas tienen a quién salir. La abuela más famosa del mundo hispano, es decir la matriarca de la familia Rivera no es siempre tímida y una de sus salidas más recientes tiene a muchos conmocionados.

En una de las transmisiones en vivo que suele hacer a través de las redes sociales, Doña Rosa salió cocinando acompañada de su ex, Don Pedro Rivera, padre de sus seis hijos. Los papás de Pedro Jr., Gustavo, Jenni, Lupillo, Rosie y Juan Rivera conversaban sobre la vida, mientras ella le daba a él una probadita con una cuchara de la delicia que estaba preparando.

Entre una cosa y la otra, Doña Rosa le va contando de una visita al médico y cuando Don Pedro se acerca para ajustarle dos micrófonos que tenía prendidos en el delantal, la señora le coquetea y le dice “tú lo que me quieres es tentar”. Luego, siguió como si nada y le soltó la bomba: “Luego me dijo el doctor: ´¿Oh ha tenido muchas relaciones sexuales?´ Le dije: Eso quisiera porque una vez cada dos semanas no es nada”.

Las carcajadas entre ellos explotaron con más velocidad de lo que se abrieron las bocas de los que los estaban mirando, aunque en los ojos de Don Pedro se notó por un instante un malestar.

Los dos estaban vestidos con hermosos delantales y se veían tan cómodos que parece mentira que se hayan separado después de 40 años juntos, por un doloroso escándalo de infidelidad, que incluyó un embarazo y un hijo de la relación extramarital. Ella misma contó cómo fue la “amarga” separación del que fue su esposo. “Nadie nunca sabe el dolor que puede atravesar una mujer al sentirse humillada por el esposo”, reconoció. Tanto, que Al enterarse de que su esposo tenía un hijo con otra se desmayó.

También reveló que a pesar de lo cercano que Lupillo Rivera es con su padre, fue uno de los que más la apoyó cuando decidió dejarlo.





El intercambio entre Doña Rosa y Don Pedro sobre la vida sexual de ella no es el único que han tenido últimamente, pero sí uno de los que más ha llamado la atención. Todo quedó registrado en las cuentas de Instagram y de YouTube de esta divertida abuela, quien es la prueba en vida de que el dicho de que dice que ´lo que se hereda no se hurta´es totalmente veraz.

A sus más de 70 años y una dosis de tribulaciones que acabarían con cualquiera, Rosa Saavedra es el verdadero pilar y la chispa más auténtica de la familia Rivera. Tanto, que en diciembre pasado los fans fueron sorprendidos con la noticia de que tenía un novio, con el que salía a cenar, al cine y a pasear.

Mientras que las mujeres de la familia se lo celebraron, su hijo menor Juan amenazó hasta con hacerlo pasar un mal rato si lo invitaba a las celebraciones navideñas. Incluso, se sintió en la obligación de avisarle a Don Pedro, a pesar de que la pareja tiene muchos años de divorcio.

Hasta ahora no han contado si el señor logró participar en las celebraciones familiares. La ausencia del video ha hecho pensar a los fans que Doña Rosa perdió esa batalla, pero también es posible que el novio no tenga interés en participar en la vida pública de la familia Rivera. Cualquier cosa es posible.

Lo que sí se sabe es que Doña Rosa es la responsable del espíritu guerrero de las mujeres de la familia, que van desde las decenas de historias de Jenni Rivera, hasta la misión de Chiquis por acabar con la gente tóxica y empoderar a las mujeres. Eso, con un toquecito de coquetería y mucha picardía.