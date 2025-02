Kim Kardashian confesó qué fue lo más difícil de su divorcio

Kim Kardashian finalmente está dando algunas pistas sobre su divorcio del rapero Kanye West.

Las revelaciones se produjeron en el episodio del 13 de febrero de 2025 de “The Kardashians”. En respuesta a las confidencias de su hermana Khloe sobre su ruptura con Lamar Odom, Kim aparentemente habló sobre el fin de su matrimonio.

“Esa es la parte más difícil, he pasado por eso, cuando no prevés que suceda algo que realmente cambie la personalidad de una persona”, dijo Kim. “Y luego no son la misma persona y nunca puedes recuperar a esa persona, pero no puedes vivir con la nueva persona. Lo entiendo”.

“Sé que lo haces”, respondió Khloe.

Kim Kardashian y Kanye West tienen cuatro hijos: North West, de 11 años, Saint West, de 9, Chicago West, de 7, y Psalm West, de 5. Aclaró que su decisión de separarse después de seis años de matrimonio no fue tomada a la ligera.

“Es más difícil cuando no quieres que tu matrimonio termine por razones personales, pero las circunstancias cambian y obligan a que tu matrimonio termine”, dijo en una confesión. “He estado allí, Khloe ha estado allí, y cuando no estabas planeando eso y ese no es realmente el resultado que quieres, pero no hay otra opción, creo que se hace más difícil superarlo”.

Kim Kardashian ha bromeado sobre los motivos de su ruptura en el pasado

Si bien Kim Kardashian no ha hablado mucho sobre por qué terminó su relación con Kanye, sí ha bromeado al respecto. Cuando presentó “Saturday Night Live” en octubre de 2021, Kim dijo en su monólogo de apertura: “Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de Estados Unidos. Un genio talentoso y legítimo que me dio cuatro hijos increíbles. Entonces, cuando me divorcié de él, debes saber que se redujo a una sola cosa: su personalidad”.

En un episodio posterior de “The Kardashians”, Kim le confesó a su hermana Khloe que Kanye West había estado entre el público de SNL para su monólogo. Dijo que West abandonó el programa y se negó a hablar con ella después de eso debido a las bromas.

“Se fue de ‘SNL’ a mitad del monólogo, así que no he hablado con él desde entonces”, dijo.

Khloe Kardashian se reúne con su exmarido Lamar Odom

La empatía de Kim se despertó con el reencuentro de su hermana Khloe con su exmarido Lamar Odom.

En el episodio del 6 de febrero de “The Kardashians”, los ex se sentaron a hablar por primera vez desde que se formalizó su divorcio en 2016.

“Te hice pasar por muchas cosas”, le dijo Lamar a Khloé durante la emotiva reunión. “Sí”, respondió una reservada Khloé, “no puedo decir que ese fue el momento más fácil”.

“Te amo por esforzarte al máximo conmigo”, dijo Lamar, a lo que Khloé respondió: “Gracias”. Lamar luego dijo: “El amor, no creo que desaparezca nunca. Sé que no lo hará”. A eso, Khloé solo asintió.

A pesar del sentimiento de Lamar, Khloé no estaba sintiendo el amor. En una confesión en el programa, dijo: “No tengo muchas emociones por este encuentro. He lidiado con tanto trauma en esta relación. Durante años, este fue el amor de mi vida, así que aprender a dejar de amar a alguien, tener que pasar por todo eso, es casi como una muerte”.

Pero hablando con Kim, Khloé dijo que no cambiaría nada de casarse con Odom. “Ese fue el amor de mi vida y, si no hubiera sido por las drogas, sé que todavía estaríamos casados. No tengo ninguna duda al respecto. Sé que elegí a la persona adecuada en ese momento. Ninguno de nosotros sabía que él consumía drogas hasta que pasó al menos un año”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York