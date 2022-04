Kids Choice Awards 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

Organizado por Miranda Cosgrove y Rob Gronkowski, los Kids’ Choice Awards 2022 serán un evento imperdible.

El programa (sábado, 7:30 p.m. hora de inicio ET/PT) será televisado por Nickelodeon. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo de los Premios Kids ‘Choice Awards 2022 en línea, y las tres primeras opciones ofrecen pruebas gratuitas:

Puede ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 60 canales de televisión en Philo TV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Philo

Una vez que se haya registrado en Philo, puede ver los premios Kids’ Choice Awards 2022 en vivo en la aplicación Philo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast (compatible en dispositivos móviles con Android), cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. También puede mirar en su computadora en el sitio web de Philo.

Si no puede ver en vivo, Philo le permite ver programas de DVR y verlos hasta 30 días después. E incluso si te olvidas de DVR algo, Philo también viene con una función de rebobinado de 72 horas, que te permite ver la mayoría de los programas a pedido si se han emitido en los últimos tres días.

Puedes ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los premios Kids’ Choice Awards 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. Nickelodeon está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los premios Kids’ Choice Awards 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puedes ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 65 canales de TV en Vidgo. No viene con una prueba gratuita, pero es una buena opción si planea mantener un servicio de transmisión a largo plazo:

Obtenga Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver los premios Kids’ Choice Awards 2022 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puedes ver una transmisión en vivo de Nickelodeon y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye ESPN+ y Disney+ como parte de su paquete:

Obtenga Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver los premios Kids’ Choice Awards 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series. X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirar en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmiten) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”). lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Kids’ Choice Awards 2022 previa





Play



Dixie D’Amelio Announces the KCA 2022 Host & Nominees! | Kids' Choice Awards Get ready to vote for all your faves at the 2022 Kids' Choice Awards! Join social media star Dixie D'Amelio for the announcement of this year's categories and nominees! ►► Subscribe for More: at.nick.com/NickRewindSubscribe ►► Watch More from NickRewind: at.nick.com/NewRewindVideos ►► All That on YouTube: at.nick.com/AllThat ►► Nickelodeon on YouTube: at.nick.com/Nick ►► What’s On TV?… 2022-03-09T22:30:07Z

Organizados conjuntamente por la actriz Miranda Cosgrove y el jugador de la NFL Rob Gronkowski, los Kids’ Choice Awards 2022 están de vuelta y son más “delgados” que nunca, según el comunicado de prensa de Nickelodeon.

Continúa:

Por primera vez, el programa contará con una noche llena de 1000 slimings épicos y docenas de bromas llenas de diversión que celebran a las estrellas favoritas de los fanáticos en los mundos del cine, la televisión, la música, los deportes y más. Los Kids’ Choice Awards 2022 de Nickelodeon se transmitirán simultáneamente en Nickelodeon, TeenNick, Nicktoons y el canal Nick Jr. Durante toda la noche, los slimings de KCA estarán al frente y al centro, rociando a corresponsales famosos, puntos de referencia, escuelas en los EE. UU. y más, con un recuento en pantalla para los niños en casa. El programa de este año también contará con: el dirigible dirigible característico de Nickelodeon mientras se aventura en el metaverso con avatares de celebridades; contenido de la segunda pantalla; votaciones en vivo donde los fanáticos mantienen el control; y la capacidad de transmitir el programa EN VIVO en todas las plataformas.

“Los Kids’ Choice Awards son un espectáculo único con toneladas de energía, superestrellas y, por supuesto, mucha baba”, dijo Cosgrove en un comunicado. “Nickelodeon siempre ha sido mi familia y ser coanfitrión de este programa icónico junto a Gronk será genial”.

“Siempre he sido un niño de corazón, por lo que ser coanfitrión de la entrega de premios más babosa del año será un momento extraordinario para mí. ¡Tengo muchas ganas de llevar la diversión que tengo dentro y fuera del campo a los niños en casa!”. dijo Gronkowski.

Los artistas incluyen a Kid Cudi y Jack Harlow, quienes consideran que actuar para los Kids’ Choice Awards es un sueño hecho realidad.

“¡No puedo creer que mi trasero de treinta y tantos llegue a la fiesta en los Kids’ Choice Awards!” dijo Kid Cudi en un comunicado. “Crecí amando a Nickelodeon y ha sido un sueño para mí ser baboso. No puedo esperar para interpretar mi nuevo sencillo de Sonic the Hedgehog 2, “Stars in the Sky”, junto con una melodía especial dedicada a todos los soñadores que podrían estar luchando en la vida. ¡Este es para ti!”

Harlow agregó: “Crecí en Nickelodeon, así que ser nominado Y actuar en los Kids’ Choice Awards es una locura. ¡Aquí está la esperanza de que me bajen!

Taylor Swift, Adele, “Danger Force”, “High School Musical: The Musical: The Series”, “iCarly”, “Cobra Kai” y “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run” lideran a todos los nominados con cuatro cada uno. Olivia Rodrigo, Saweetie, Elizabeth Olsen, Awkwafina, The Kid LaROI y Doja Cat son nominados por primera vez.

Los Kids Choice Awards 2022 se transmiten en vivo el sábado 9 de abril a las 7:30 p.m. Horas del Este y del Pacífico en Nickelodeon.

