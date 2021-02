¿Khloé Kardashian está comprometida con Tristan Thompson? [FOTO]

Khloé Kardashian generó fuertes rumores de un posible compromiso durante el fin de semana, esto después de que publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en donde se le podía ver luciendo un enorme anillo de diamante en su dedo anular.

Kardashian está promocionando el lanzamiento de su línea de zapatos con su marca Good American, pero curiosamente no son los zapatos de lo que la gente está hablando. En la fotografía, la socialité aparece posando junto a la piscina con una diminuta pieza de vestir en color marrón que resalta sus atributos físicos mientras luce unos botines en color piel. En la mano izquierda de Khloé se puede ver una llamativa joya.

La publicación de Khloé Kardashian estuvo muy lejos de ser un anuncio de compromiso, pero el anillo en su dedo anular izquierdo ciertamente llamó mucho la atención. Puedes ver la fotografía a continuación:

Se dice que Kardashian está de vuelta con el padre de su hija. Ella y Tristan Thompson han pasado por una mala racha, pero se cree que los dos lo están resolviendo. Por supuesto, si este anillo es uno de compromiso, probablemente sea seguro asumir que las cosas ya están resueltas.

Esto es lo que necesitas saber:

Los fanáticos se apresuraron a comentar sobre la masiva joya de Khloé Kardashian, pero ella no se ha pronunciado sobre los rumores

La publicación de Khloé Kardashian recibió mucha interacción durante la primera hora que la publicó. La fotografía ha obtenido más de 600 mil “Likes” y también hay cientos de comentarios.

Algunas personas ciertamente le prestaron atención a Good American, pero la mayoría de los fanáticos no pudieron evitar preguntar sobre el anillo.

“Esa pequeña cintura, además de la pista de hielo en tu dedo”, comentó un usuario en Instagram.

“¿Y ese anillo?”, agregó otro.

“¿Es esta la forma de ella hacernos saber que está comprometida?”, preguntó un tercer usuario.

“Es el anillo para mí”, reiteró un cuarto usuario.

Como era de esperarse, Kardashian no ha respondido a ninguno de los rumores de compromiso al momento que se escribió este artículo.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson viven de costa a costa y ella no quiere mudarse a Boston

Khloé Kardashian Says Being A Mom Changed Relationship With Kris Jenner | Kelly ExtrasLast month, Kelly interviewed Khloé Kardashian, but there was too much good conversation to squeeze into one show! In this Kelly Extra clip, Khloé reveals some wild stunts she pulled as a teenager and shares how becoming a mother changed her relationship with her mom, Kris Jenner. #KellyClarksonShow #KhloéKardashian Subscribe to The Kelly Clarkson Show:… 2021-02-09T22:30:01Z

Kardashian y Thompson no han podido pasar demasiado tiempo juntos debido a su situación actual. Khloé vive en California, mientras que Tristan vive en Boston mientras juega para los Celtics.

Ha habido muchos rumores de que Kardashian estaba buscando una propiedad en los suburbios de Boston, pero recientemente conversó con Kelly Clarkson en donde reveló que no se mudará Massachusetts.

“Me encanta Boston, no tengo ningún problema con Boston. Pero ya sabes, con el COVID y todo, no quiero desarraigar a mi hija más que con los cambios que han sucedido en lo que va de año”, mencionó a Clarkson. “Estamos todos en Los Ángeles y vivimos tan cerca unos de otros y como ella no puede tener sus clases, está con sus primos todos los días y no puedo quitarle eso. No es nada en contra de Boston. Es solo lo mejor para mi hija”, agregó. Puedes ver la entrevista en el vídeo arriba.

Esta es la versión al español del artículo original de Heavy.com.