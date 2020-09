KEVVO Explota su lado más romántico en ‘No Lo Niegues’ [+ENTREVISTA]

Conocido en el género urbano como “El Príncipe del Perreo”, KEVVO y su fusión creativa y pegajosa de ritmos, llegó para quedarse.

Recientemente el puertorriqueño presentó el tema ‘No Lo Niegues’ con otro grande del género, Jay Wheeler, lanzado bajo el sello de Interscope Records en sociedad con Una Visión Quintana, en donde queda en evidencia la versatilidad y el talento de KEVVO, quien está decidido a demostrar que todavía tiene mucho que ofrecerle a sus seguidores, ya acostumbrados a su característicos ritmos de reguetón.

El vídeo musical del sencillo, filmado en Miami (Florida) y dirigido por Rodrigo Films, muestra a Kevvo enfocado en seducir a una joven “para que me ponga atención, pero me ignora, y aun así termina conmigo, pero no lo quiere aceptar”.

“Un Sueño Hecho Realidad”

“Ser parte de Interscope es un sueño hecho realidad”, agregó KEVVO. “Entienden y apoyan totalmente nuestra visión. También me han dado la libertad para hacer lo que quiero, y no puedo esperar a que todos escuchen lo que viene”.

KEVVO, cuyo verdadero nombre es Kevin Manuel Rivera Allende,apareció en 2019 con su éxito “105F”. Entre la versión original y su remix, acompañado por artistas de la talla de Arcángel, Brytiago, Chencho Corleone, Darell, Farruko, Myke Towers y Ñengo Flow, el tema ha acumulado más de 95 millones de reproducciones en Spotify y 220 millones de visualizaciones en YouTube. KEVVO surgió como uno de los artistas más buscados y cotizados en el ambiente, colaborando con Rauw Alejandro en los temas “El Efecto – Remix” y “Perreo Intenso”, con Ankhal, Farruko y Guaynaa. Sin mencionar que se llevó a casa el premio “Top Urbano Puerto Rico” en los Premios Tu Música Urbano.

Al inicio de la cuarentena, KEVVO ofreció a millones de usuarios en redes sociales un escape todas las noches: lanzó “CuarentenaTV”, como un “show de fiesta en vivo” en Instagram. Una semana después de su estreno había atraído a 1 millón de nuevos seguidores, antes de triplicar sus seguidores en un mes a 2.5 millones – al día de hoy. De igual manera, irrumpiendo en Internet, atrajo a 180 mil espectadores simultáneos en toda América Latina, en su punto más alto hasta el momento. Se unió además a superestrellas como Nas y Anitta para el festival de música virtual “Music Lives” presentado por LiveXLive y TikTok. Entre innumerables artículos, REMEZCLA predijo: “KEVVO se encuentra en un camino lleno de mega colaboraciones, remixes y giras – que seguramente tendrán lugar en 2020”.

Nuestra conversación con KEVVO

No se pierdan esta divertida entrevista en donde pudimos conversar sobre este nuevo sencillo que ya está disponible en todas las plataformas y mucho más: