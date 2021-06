Katie Thurston: ¿Qué edad y qué altura tiene la “soltera”?

¡Katie Thurston es la nueva “Bachelorette”! Ella es gerente de marketing de un banco del estado de Washington.

Según su biografía de ABC, Thurston “emergió como una voz líder, que se enfrentó repetidamente al acoso y la negatividad en la casa, y las mujeres de todo Estados Unidos la aplaudieron por hablar por lo que cree”.

“Sin pedir disculpas, Katie es aventurera, atrevida y está lista para un hombre con el que puede construir una vida. Una directora de marketing con una visión innata de la vida y de las redes sociales, es una narradora ingeniosa que quiere un hombre que se ría con ella ”, continúa su biografía.

El viaje de Thurston para encontrar el amor sin duda estará lleno de altibajos, como lo demuestra el avance que ABC lanzó antes del estreno del 7 de junio de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Thurston cumplió 30 años el 3 de enero de 2021

Thurston no dio mucha importancia a su cumpleaños número 30, al menos no en las redes sociales. Ella compartió la publicación de Instagram anterior, que es una mirada detrás de escena de una sesión de fotos que hizo en honor a su gran 30, pero en realidad no compartió nada más en su cumpleaños. En ese momento, se estaba preparando para debutar aquí en televisión; La temporada de Matt James de “The Bachelor” se estrenó al día siguiente.

El día antes del cumpleaños de Thurston, sin embargo, recurrió a las redes sociales para compartir una publicación sincera.

“Hoy marca el último día de mis veintes. La vida realmente pasa rápido. Si muriera mañana, no estaría feliz con lo que he logrado. Seguí “las reglas” de la vida. Consiga la carrera. Ahorra dinero. Empiece ese 401k. Compra la casa. ¿Y para qué? ¿Una década entera sin sentirse realizado? El año pasado, finalmente amé sin pedir disculpas a quien soy. Perdí gente en el camino. Y eso está bien. No estamos destinados a complacer a todos”, subtituló una foto de sí misma con una chaqueta blanca.

“Lo que sí sé es que la vida es demasiado corta para sentirme insatisfecha. Entonces, ¿qué llena tu corazón? ¿Qué te hace feliz? Disfruté haciendo reír a la gente este verano durante lo que muchos sintieron como una época oscura. Disfruté aprender de mi diversa comunidad y escuchar sus historias. ¡Todos ustedes me han enseñado tanto! No sé lo que me depara el futuro, ¡pero estoy emocionado de llevarte todo el tiempo para el viaje! Buscaré apasionadamente una vida plena y me negaré a dejar que esta próxima década pase sin un propósito”, agregó.

El cumpleaños de Thurston a principios de enero la convierte en Capricornio. Si bien algunas personas no se preocupan demasiado por los signos del zodíaco, parece que Thurston se relaciona con su signo; ella ha tuiteado sobre ser Capricornio varias veces.

Ok which Capricorn broke the heart of the @McDonalds Twitter manager? https://t.co/gy134xuwdX — Katie Thurston (@katiethurston) February 24, 2021

Se desconoce la altura exacta de Thurston

La altura exacta de Thurston no ha sido revelada oficialmente por ABC ni por la propia Thurston. Sin embargo, una búsqueda rápida en Google proporcionará resultados similares; Se cree que Thurston mide entre 5’4 “y 5’6” de altura.

Cuando conoció a Matt James en “The Bachelor”, su diferencia de altura era muy notable. James mide 6’5″, por lo que la mayoría de las mujeres que conoció eran un poco más bajas que él.

Thurston parece ser bastante atlética. Según Us Weekly, jugó voleibol en la escuela secundaria. El sitio también informa que a ella “le encanta el aire libre”.

Esto se hace eco de su antigua biografía de ABC que fue publicada por la red cuando Thurston buscaba el amor con James. Quiere a alguien que esté activo, ya que “nada la apaga más que alguien que se sienta jugando videojuegos todo el día”.

Esta es la versión original de Heavy.com

