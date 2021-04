Karol G y Anuel AA confirman su separación

La historia de amor de Karol G y Anuel AA oficialmente llegó a su fin después de casi tres años juntos. Los cantantes confirmaron su separación mediante unas declaraciones que dieron a conocer en la plataforma de Instagram.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”, aseguró Karol G en las historias de su perfil en Instagram al referirse a su separación del rapero puertorriqueño.

La artista colombiana le reiteró su agradecimiento a su expareja por todas las experiencias que vivieron juntos: “Te amo, Emmanuel, mi gratitud a ti, a tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita. RHLM”.

Por su parte, Anuel AA confirmó la ruptura amorosa con Karol G durante una reciente transmisión en vivo que realizó en la red social de Instagram: “Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos… la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo”.

“Tomamos nuestro camino cada uno. Que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliendo todos sus sueños y todas sus metas”, agregó el intérprete de ‘China’.

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, también mencionó que su separación con Karol G no se debía a una infidelidad: “Ella y yo tenemos una relación perfecta. No hay negatividad ni nada de eso. No fue que si las vil noticias que ella estuvo con otro hombre, que yo estuve con otra mujer”.

Esto es lo que debes saber:

Los rumores de separación de Karol G y Anuel AA iniciaron en el mes de marzo

A mediados del mes de marzo, “Primer Impacto” fue uno de los primeros medios de comunicación en reportar que los cantantes Karol G y Anuel AA habían puesto fin a su relación amorosa desde hace varios meses por un posible “tercero en discordia”.

El show de entretenimiento de Univision aseguró que la pareja había puesto fin de manera definitiva a la relación amorosa que iniciaron en el año 2018.

“Primer Impacto” señaló que la separación de la pareja era inminente, al punto que el puertorriqueño no acompañó a Karol G durante la celebración de su cumpleaños en el mes de febrero.

La pareja se comprometió en el año 2019

De acuerdo con Entertainment Tonight, los cantantes Karol G y Anuel AA confirmaron su compromiso en el mes de abril de 2019 después de casi un año juntos.

En entrevista con el medio de comunicación estadounidense, el rapero se pronunció sobre la noticia: “No hay palabras para describirlo”.

“No tengo ninguna actualización sobre los planes de boda, pero puedo decirles que estoy viviendo como si ya estuviéramos casados. Estamos muy felices y hemos estado muy ocupados. Yo estaba de gira en Europa y él estaba de gira en los Estados Unidos. Tuvimos un tiempo en el que coincidimos y pudimos pasar tiempos juntos”, mencionó Karol G en el mes de agosto de 2019 al referirse a sus planes de boda con Anuel AA.

“Este año hay boda”, destacó el intérprete puertorriqueño en una publicación que realizó en su cuenta oficial en Instagram en el mes de enero de 2020.

Las estrellas se conocieron en el año 2018

KAROL G, Anuel AA – Culpables (Official Video)Escucha Culpables en todas las plataformas digitales ▶ umle.lnk.to/FZmNjFp SUBSCRIBETE AQUI ▶ youtube.com/channel/UCZuPJZ2kGFdlbQu1qotZaHw SIGUEME EN: Instagram | instagram.com/karolg/ Facebook | facebook.com/KarolGOficial Twitter | twitter.com/karolgmusic Letra Culpables: [Intro: Anuel AA] Uah, uah Mera, dime Karol G, bebesita Anuel (oh-oh) Real Hasta la Muerte ¿oí'te, bebé? (oh-oh, oh-oh) [Anuel AA, Karol G] Baby, tú tiene' marido y… 2018-09-14T04:00:03Z

Karol G y Anuel AA se conocieron en el mes de agosto de 2018 al trabajar juntos en las grabaciones del vídeo del tema musical “Culpables”, una de sus colaboraciones más exitosas en la plataforma de Youtube.

La pareja confirmó su relación amorosa durante una presentación musical que ofrecieron juntos en la ciudad de Nueva York en el mes de noviembre del mismo año. En ese momento, la pareja protagonizó un romántico beso sobre el escenario que dejó sin palabras a todos sus fanáticos.

A lo largo de su noviazgo, Karol G y Anuel AA se posicionaron como una de las parejas más estables en la industria de la música urbana.