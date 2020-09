Los Kardashian, acusados de promover racismo

Scott Disick y Brody Jenner están siendo muy criticados por promover una aplicación que cambia las caras de las personas para simular que son de diferentes razas. Disick y Jenner compartieron sus fotos editadas en Instagram y en Twitter el 22 de septiembre. Desde que publicaron los mensajes, los dos han borrado los tuits y han editado los mensajes de Instagram.

En sus mensajes originales de Instagram, ni Disick ni Jenner mencionaron que se trataba de un anuncio (vean los “screenshots” abajo). Jenner escribió: “Tenéis que probar esta nueva aplicación”. Por su parte, Disick escribió: “Prueba los nuevos filtros de la app Gradient. ¿Cuál es mejor? Después editó el mensaje y puso: “Prueben los nuevos filtros de la app Gradient #ad”. Disick y Jenner también desactivaron la opción de comentar el mensaje tras ver el escándalo generado. En un primer momento, cuando subieron las fotos, los usuarios aún podían comentar.

Kim Kardashian, previamente, también había tuiteado un mensaje promocionando la app Gradient, pero en su caso sí que especificó que se trataba de un anuncio. “Quedarse en casa y probar la app Gradient que adivina tu ADN ancestral con una foto. Es muy interesante y a veces divertido. #gradient #ad #dna.”

Imma just give three reasons why I think this is racist off the top of my head..

1. Blackface

2. Stereotyping an entire continent

3. Idk if y’all know geography but umm India is in Asia…

— Amy (@AmEcarlete) September 23, 2020