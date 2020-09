[VÍDEO] Polémica entre raperos: ¡Kanye West suplanta a Jim Jones!

Hace unos años, Kanye West tuvo problemas médicos y se registró en un hospital con el nombre de Jim Jones.

¿Era el alias de Jim Jones que usó West una oda al líder de la secta que conspiró con su círculo íntimo para dirigir un asesinato-suicidio masivo de él y sus seguidores en su comuna selvática en Jonestown, Guyana?

¿O era un alias en homenaje a su ex compañero del sello Roc-a-Fella Records, Jim Jones del icónico grupo de hip hop Dipset? Más bien esta segunda opción.

“Ya sabes como va. Quieres usar un alias. No sé si él me tenía presente en su mente en ese momento, pero Jim Jones fue probablemente lo primero que le vino a la mente. A veces uso a Tom Cruise cuando estoy en un hotel, así que entiendo cómo funciona”, dijo Kanye West.

Jones recibió un buen consejo. Su madre, Nancy Jones, lo encontró divertido. “Sabía que no era Jim porque estaba aquí con mi hijo”, dijo en el podcast de Scoop B Radio.

“Mi hijo y yo estábamos juntos ese día, así que supe que no era él. Creo que tenía que llevarle el perro ese día porque soy la abuela de sus viejos perritos. Así que tuve que llevar a los viejos perritos de regreso a Starbucks y nos reímos de eso. Y dije: ‘Bueno, ahora tienes que darle la vuelta y decir que eres Kanye West y ver qué tipo de ventajas puedes obtener, si quieres cambiar de nombre, puedes seguir adelante'”.

Jim Jones siguió ese consejo de su madre y en una entrevista con TMZ en 2017, compartió sus pensamientos sobre el asunto: “No sé qué está pensando Kanye”, dijo.

“Pero eso definitivamente es algo divertido para mí. Pero por otro lado, más en serio, es un poco jodido que él use mi nombre de esa manera. Si la gente no supiera que no era él y simplemente pensaran que era Jim Jones haciendo lo normal y loco de Jim Jones, podría haberme metido en problemas. Así que solo por eso, debería cobrarle a Kanye.

Jones añadió:

“Creo que necesito una disculpa. ¿Demasiado miedo para estar en tu propia piel? Tu nombre es Kanye, mi nombre es Jim Jones. No sabía que querías cambiar vidas. De todos modos, no querría ser tú, ni en mi peor pesadilla, estoy bien con quien soy. Voy a empezar a usar su nombre. Mi nuevo alias es Kanye West. No puedo esperar para llegar a los hoteles y decirles que el Sr. West está afuera”.