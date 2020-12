Concierto de fin de año de Justin Bieber: LIVE STREAM

El concierto de Nochevieja de Justin Bieber es un gran reto por más de una razón. Es la primera vez que la estrella del pop ofrece un concierto en vivo en casi cuatro años, luego de cancelar abruptamente su Gira Mundial en el verano de 2017. También será accesible para todos desde la comodidad de sus propios hogares, y para algunos personas, las entradas son totalmente gratuitas.

El concierto de fin de año de Justin Bieber se titula formalmente “T-Mobile presenta la víspera de Año Nuevo en vivo con Justin Bieber”. La transmisión en vivo comenzará el 31 de diciembre a las 7:15 p.m., hora del Pacífico, y la presentación de Bieber comenzará a las 8:00 p.m.

Entonces, para aquellos que viven en la costa este, podrán recibir el año nuevo con el mismísimo Biebs.

¿Cómo ver el concierto de Nochevieja de Bieber en línea?

Para ver la actuación de Justin Bieber en la víspera de Año Nuevo en línea, todo lo que tiene que hacer es visitar el sitio web oficial del concierto. Si eres cliente de T Mobile, estás de suerte: las entradas para el concierto de Año Nuevo de Bieber son gratuitas para todos los clientes de T Mobile. Todo lo que tiene que hacer es proporcionar la información de su cuenta y estará listo para ir a ver la actuación.

Para todos los demás Beliebers que no son clientes de T Mobile, pueden comprar un boleto por $25. Incluyendo las tarifas de servicio, el boleto le costará $26.41, que podría ser el boleto de concierto de Bieber más barato que jamás haya encontrado.

Bieber no ha confirmado si cantará una lista completa de canciones durante la presentación, como lo haría en una gira mundial. Según People Magazine, la actuación se llevará a cabo en un “lugar icónico de Los Ángeles”, que no ha sido revelado al público. La revista confirma que Bieber firmará una gran cantidad de sus éxitos recientes, incluido “Holy”. Los fanáticos también pueden esperar algunos de sus éxitos más antiguos, incluidos “What Do You Mean” y “Sorry”. Él y su equipo también se han sometido a pruebas de COVID-19 de rutina durante los ensayos.

Bieber ha estado promocionando su concierto en Instagram

En los días previos a la víspera de Año Nuevo, Justin Bieber ha estado invitando a sus fans a su próxima actuación. Ha compartido docenas de fotos y videos de sus ensayos para el concierto, escribiendo en una publicación, “NYE va a ser salvaje, ven a vibrar conmigo mientras recibimos el 2021”.

En diciembre, Bieber ofreció una declaración de por qué eligió asociarse con T Mobile para su primer concierto en años. “He trabajado con T-Mobile durante mucho tiempo; son una marca muy divertida y estamos trabajando en más sorpresas para tener en cuenta durante esta noche especial”, dijo. “No puedo esperar para el concierto épico de Nochevieja con ellos y darles a todos una forma segura de finalizar el 2020 juntos”.

En otra publicación de Instagram, Bieber escribió: “Me siento tan bendecido por esta oportunidad de actuar este Año Nuevo. Emocionado de celebrar con todos ustedes ”

