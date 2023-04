Así fue el enfrentamiento entre Juan Rivera y los expertos LCDLF3 [VIDEO]

Un verdadero rifirrafe se vivió en la noche de este domingo 23 abril en la edición especial del reality show de Telemundo, “La casa de los famosos 3”, entre los panelistas del programa y el ex participante, Juan Rivera, el cual le subió la temperatura al programa y los televidentes no desaprovecharon la oportunidad para comentar al respecto y apoyar a uno de los dos bandos.

A tan solo horas de conocer al próximo ganador de la temporada 3 de “La casa de los famosos” los ánimos han aumentado un poco y el fuerte enfrentamiento de la noche del domingo dejó ver el nerviosismo de todos, cuando el programa está llegando a su fin, pues muchos decidieron hablar justo un día antes del fin del programa. Ya que Samira y Paty también discutieron en vivo.

¿Por qué comenzó la pelea entre Juan Rivera y los panelistas?

Todo comenzó cuando cuando Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera arremetiera en vivo en contra de los expertos del programa, Laura Bozzo, Manelyk González y Yordi Rosado, a quienes apuntó de manera directa de ser unos completos chismosos, quienes desprestigian, destruyen y lastiman a la gente. Ante esto, los panelistas no se quedaron callados y comenzaron a gritarse a los cuatro vientos las “verdades”. Por su puesto, Rivera se defendió y fue allí donde comenzó el lleva y trae bastante candente.

Laura Bozzo estaba hablando con José Rodríguez, a quien le hizo unas preguntas sobre Samira, diciendo que la participante le acaricia la pierna. José de inmediato se defendió, diciendo que sabían que él tenia novia y que siempre destacó la belleza de las participantes.

En ese momento, le piden a Juan Rivera hablar quien comienza diciendo que está bastante contento de ver a José en la final. Luego, es cuando lanza un comentario a los tres expertos, diciéndoles metiches y chismosos.

“Qué gusto me da verte en la final y que seas tan bendecido, no te sientas mal por esa pregunta, porque estos expertos son unos metiches, chismosos que se han metido en todas las relaciones. Se metieron en la relación de Arturo y Dania”, dijo el cantante.

De inmediato Manelyk Laura Bozzo no se quedaron calladas y dijeron: “¡Obvio, a eso venimos! Mi amor, para eso nos contratan, yo doy mi opinión, a quien le guste bien, y a quien no le guste que se vaya ya sabe a donde”. A lo que Rivera respondió: “Que chido que para eso dedican sus vidas, para meterse en relaciones de adultos, no les importa, déjenlos ser”, dijo Juan.

Entre interrupciones de un lado y otro, el cantante Juan Rivera volvió a responder diciendo: “Creo que todos somos adultos, ¿Entonces a usted que le importa?”. Mientras esto ocurría, el presentados Yordi Rosado trataba de hablar pacíficamente y calmar los ánimos.

Pero las cosas no terminarían ahí. El punto álgido de la fuerte confrontación llegó cuando Juan Rivera les dijo que por dinero ellos eran capaces de hablar mal de cualquier persona.

“Lo que pasa aquí es que qué vergüenza que por un cheque, por un puño de dinero vengan a hablar de parejas ajenas”, aseguró Juan.

En ese momento tan Manelyk como Laura, le sacaron los “trapitos al sol” y dejaron con la boca cerrada a Rivera, recordándole sobre la renovación de votos que hizo Juan Rivera y su pareja en televisión.

“¡Por un cheque te casaste acá, para hacerlo nivel Estados Unidos, tu eres el último para hablar. Eres el menos indicado para decir eso, dijo Bozzo. Y Maneñyk añadio: “Tu te viniste a casar a televisión Juan, no nos vengas a decir que no nos metamos en la vida de los demás, ¿y que por un cheque? O sea, te viniste a casar aquí papacito”, concluyó.

Juan Rivera se defendió en un video en Instagram

Juan Rivera volvió a tocar el tema, pero esta vez fuera de las pantallas de la televisión. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante hizo un video y actor estadounidense de ascendencia mexicana dio sus punto de vista y la gran diferencia entre los panelistas y él, según People en Español.

“Por bastante tiempo he visto que en las galas, especialmente los domingos, los panelistas echan y echan y echan y echan tierra y echan tierra y hablan mal de todo el mundo y todo el rollo, como si sus vidas fueran perfectas. La verdad les dije que eran unos metiches, que por un cheque estaban dispuestos a destruir familias, a desprestigiar a gente, a lastimar a gente indefensa porque cuando uno está dentro de la casa está indefenso porque no sabe”, dijo Juan en su video.

Y añadió: “Por un cheque o por atención ellos están dispuestos a insinuar, crear especulación con la gente y me animo a decir hasta que incitar todo lo que pasa en las galas. Yo no acepto que me paguen para ir a hacer pedazos a personas que no se pueden defender adentro de una casa porque no escuchan lo que se dice afuera”.

Y finalizó: “¡Qué feo trabajar en eso! ¡Qué feo que su trabajo sea desprestigiar a la gente, hablar mal de otros… ¡Qué feo que ese sea su trabajo! Y sostengo lo que dije, son metiches, que se meten en relaciones ajenas a insinuar cosas que no son solo para llamar la atención y quedar bien con gente con el afán de que los regresen la próxima temporada. Eso es lo que pasa”.

¿A Juan Rivera le pagaron por su boda en TV?

De igual manera en un video publicado en su canal de YouTube este dejó claro el tema sobre el pago de su renovación de votos televisaba para Estados Unidos.

“Qué chido que digan que me pagaron por la boda, la gente me lo critica, pero imagínense que a ustedes les pagaran por la boda, pusieran toda la producción y la transmitieran y tuviera uno de los ratings más altos de La casa de los famosos, qué chido que me vean de esa manera. Quién de ustedes no quisiera que les pagaran toda”, dijo.

Y finalizó:

“Si me hubieran pagado lo acepto, claro que sí, quién no, 50 mil, 60 mil, 100 mil dólares. A quién no le caen bien, y para serles sincero si me hubieran ofrecido dinero sí lo acepto, por qué no, pero no, no me pagaron. Sí la produjeron completamente y estoy agradecido porque fue uno de los momentos más bonitos de mi vida y definitivamente el momento más chido de la casa y se los agradezco, pero también fue de beneficio. A lo mejor ustedes no saben por qué se escogió ese día. Yo no escogí ese día, ese día en la otra cadena se lanzó un reality, ese día era el estreno, creo que se lanzaron dos, y la boda de Juan y Brenda Rivera les ganó en los ratings”.

