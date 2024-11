¿Quién mató a JonBenét Ramsay?

El documental de Netflix sobre el caso de JonBenét Ramsay plantea la premisa de que la policía de Boulder y los medios de comunicación se apresuraron a juzgar a los padres de la pequeña reina de belleza.

El documental, que comenzó a transmitirse el lunes antes del Día de Acción de Gracias de 2024, da nueva vigencia a la teoría de que Ramsey, de 6 años, fue asesinada por un intruso.

La niña fue encontrada estrangulada y golpeada hasta la muerte en el sótano de la casa de su familia en 1996, según el sitio web de la policía de Boulder sobre el caso. Las fotos y los videos de la niña de Boulder, Colorado, que aparece vestida como si fuera un concurso de belleza hicieron que el caso se disparara a los titulares. Las sospechas se cernían sobre los padres de la niña, Patsy y John Ramsey, así como sobre su hermano Burke Ramsey, que tenía 9 años en ese momento. Los tres, que estaban dentro de la casa de la familia cuando asesinaron a JonBenét Ramsay, fueron posteriormente absueltos por el fiscal del distrito como resultado de las pruebas de ADN que mostraban el material genético de un hombre no identificado en la ropa de la niña. Los padres y el hermano fueron descartados.

John Ramsey, el padre de JonBenét Ramsay, habló extensamente en el documental, negando haber matado a su hija. Patsy Ramsey murió de cáncer. Burke Ramsey decidió no aparecer en el documental debido a la forma en que ha sido tratado por los medios de comunicación y los detectives de Internet, dice el documental.

Los comunicados de prensa de la policía de la época muestran que la policía de Boulder se centró en la vacilación inicial de los padres a sentarse para entrevistas con las autoridades, así como en el análisis de la escritura a mano que comparaba la letra de Patsy Ramsey con una nota de rescate encontrada en la casa (nunca se confirmó que fuera suya). John Ramsey explicó esto en el documental como vacilación basada en el consejo de los abogados.

Ángulos que no aparecen en el documental: Acusaciones de que la voz de Burke se escuchó de fondo durante una llamada al 911, según Biography.com. Los padres habían dicho que estaba dormido. Además, el Denver Post informó que el forense encontró piña en el estómago de JonBenét Ramsay, a pesar de que sus padres dijeron que la habían puesto a dormir inmediatamente después de volver a casa de una fiesta esa noche.

El documental contiene una serie de revelaciones que apuntan a un intruso. Sin embargo, muchas de las revelaciones se informaron hace años.

El ADN del caso no coincidía con el de los padres, pero la policía no reveló esta información al público durante años, afirma el documental

Según el documental, la policía, que estaba investigando a los padres, no informó inmediatamente al público que las pruebas de ADN realizadas en la ropa interior del niño encontraron ADN masculino no identificado. El ADN no coincidía con el de los padres ni con el del hermano, que se encontraban en la casa en el momento en que JonBenét Ramsay fue asesinada.

“La policía de Boulder recibió los resultados de las pruebas de ADN de Cellmark Diagnostics el martes 13 de mayo. Este material se envió a Cellmark el 4 de marzo de 1997; las pruebas comenzaron la semana del 31 de marzo”, dice un comunicado de prensa de la policía de 1997.

El fiscal de distrito absolvió a los padres en 2008, en parte debido a las pruebas de ADN, informó The Los Angeles Times.

Sin embargo, The Denver Post informó sobre el ADN en 1999, escribiendo: “El ADN que quedó en una mancha encontrada en la ropa interior del niño no coincide con las muestras de ADN proporcionadas por docenas de familiares y amigos”.

En 2008, el New York Times informó que parte del ADN provenía de una gota de sangre encontrada en la ropa interior de JonBenét Ramsay “al principio de la investigación”, y señaló que las autoridades “determinaron entonces que la sangre no era de un miembro de la familia Ramsey, pero no pudieron decir si provenía del asesino”.

Según NBC News, a lo largo de los años se han realizado diferentes pruebas de ADN.

“La prueba reciente se realizó en una zona diferente de la ropa de la niña y coincide con el ADN analizado anteriormente en las bragas de la niña en 1997”, informó NBC en 2008, diciendo que las autoridades utilizaron nuevas pruebas de “ADN táctil” ese año.

En 2008, CBS News informó: “El laboratorio encontró material genético no descubierto previamente en los costados de la ropa interior larga de la niña, donde un atacante habría agarrado la ropa para bajársela, dijeron las autoridades. El ADN coincidía con el material genético encontrado anteriormente”.

Sin embargo, la policía de Boulder ha respondido a la descripción que hace el documental de Netflix de ellos como personas que arruinaron diferentes aspectos de la investigación porque estaban demasiado concentrados en los padres.

“El asesinato de JonBenét Ramsay fue un crimen indescriptible y esta tragedia nunca ha abandonado nuestros corazones”, dijo el jefe de policía de Boulder, Steve Redfearn, en la declaración publicada en la página X del departamento. “Estamos comprometidos a seguir cada pista y seguimos trabajando con expertos en ADN y nuestros socios policiales en todo el país hasta que se resuelva este trágico caso. Esta investigación siempre será una prioridad para el Departamento de Policía de Boulder”.

En el comunicado se afirma que “la afirmación de que existen pruebas viables y pistas que no estamos siguiendo, incluidas las pruebas de ADN, es completamente falsa”.

Una pregunta que no ha sido respondida en el documental ni por las autoridades es si se han intentado nuevos procedimientos de pruebas genealógicas de ADN.

JonBenét Ramsay estaba viva cuando fue estrangulada y agredida sexualmente

Las acusaciones contra los padres a menudo se han centrado en la teoría de que un garrote improvisado utilizado para estrangular a la niña y un pincel roto utilizado para agredirla sexualmente eran parte de un intento de montar la escena después de que ella fuera asesinada de un golpe en la cabeza.

Sin embargo, el documental de Netflix sostiene que la niña estaba viva cuando ocurrieron esas cosas, lo que significaría que esos actos no eran parte de la puesta en escena sino más bien parte del asesinato en sí, lo que hace que las teorías sobre los padres y el hermano sean menos probables.

Todos los Ramsey han negado haber asesinado a Ramsey, y Burke Ramsey recibió un acuerdo por difamación contra CBS después de que un documental anterior de Netflix argumentara que él era el asesino.

Una niña del estudio de baile de JonBenét Ramsay también fue confrontada por un extraño en un incidente separado

El documental de Netflix revela que otra chica, que asistía al mismo estudio de baile que JonBenét Ramsay, también se encontró con un intruso en su dormitorio.

Ese intruso nunca ha sido identificado.

Un comunicado de prensa de la policía de 2000 analiza este ángulo, diciendo que un “informe publicado esta mañana en el Dallas Morning News plantea la posibilidad de que el asesinato de JonBenét Ramsey esté relacionado con la agresión sexual sin resolver a una niña de 14 años de Boulder que ocurrió nueve meses después, en septiembre de 1997”.

El jefe Mark Beckner dijo que la policía de Boulder “ha sabido sobre este caso durante dos años y anteriormente investigó la agresión sexual en asociación con el asesinato de Ramsey. Si bien los dos casos tienen algunas similitudes, los detectives no encontraron una conexión definitiva en ese momento. Beckner ha pedido a los detectives que revisen nuevamente el expediente del caso para determinar si se puede hacer algo más”, dice el comunicado.

“Mientras los detectives investigan nuevamente la posibilidad, Beckner aclaró que los dos casos tienen más diferencias que similitudes”, dice el comunicado, citando a Beckner diciendo: “Sin embargo, en esta línea de trabajo, nunca descartas nada hasta que hayas respondido todas las preguntas”.

El New York Post describió a la niña como de 12 años. “El padre afirma que un hombre enmascarado vestido de negro irrumpió en su casa el 14 de septiembre de 1997, se coló en la habitación de la hija de su hija, que entonces tenía 12 años, la amenazó y la violó”, informó el Post.

Las casas estaban a tres kilómetros de distancia, según el US Sun, que informó que el hombre huyó cuando la madre de la niña llegó a la habitación.

Un hombre recibió llamadas telefónicas extrañas de un posible sospechoso del caso

Un hombre detenido en Tailandia está acusado de realizar durante años llamadas telefónicas extrañas en las que confesaba haber asesinado a JonBenét Ramsay, e incluso sabía el apodo de su abuela.

John Mark Karr nunca ha sido acusado en relación con el asesinato de Ramsey y, según el documental, su ADN no coincidía con el ADN de la ropa interior de la niña.

Karr, un profesor, fue detenido en Bangkok, Tailandia, en 2006, según informó CNN. “Dijo que amaba a JonBenét y que estuvo con ella la noche en que murió. También insistió en que su muerte fue un accidente”, según CNN.

Nunca fue acusado, al menos en parte, debido a la falta de coincidencia de ADN.

El medio hermano de JonBenét Ramsay no cree que Burke Ramsey pudiera haberlo hecho

JonBenét Ramsay tenía un medio hermano llamado John Andrew Ramsey, quien apareció en el documental, donde sostiene que no cree que Burke haya cometido el crimen.

JonBenét Ramsay podría haber muerto por un golpe en la cabeza

Además del estrangulamiento, el forense encontró que JonBenét Ramsay podría haber muerto por un fuerte golpe en la cabeza, aunque no se ha identificado el instrumento que le dio el golpe, dice el documental.

Sin embargo, el sitio web de la policía de Boulder todavía dice que la causa de la muerte de JonBenét Ramsay fue estrangulamiento. Sin embargo, según Lawyer Monthly, el hecho de que la autopsia también mostrara el golpe en la cabeza se reveló por primera vez en 1997.

En 1999, el Denver Post informó que el forense “no pudo determinar si JonBenét Ramsay murió por una fractura de cráneo o estrangulamiento. Y no pudo precisar el momento de la muerte”.

CNN informó en noviembre de 2024: “El forense que realizó la autopsia de JonBenét Ramsay dijo que la niña murió por asfixia junto con un traumatismo forzado en el cráneo. JonBenét Ramsay tenía una fractura de cráneo de 8,5 pulgadas.

Un detective que ingresó al caso pensó que se utilizó una pistola eléctrica para someter al niño

El documental detalla cómo un detective que se incorporó al caso, llamado Lou Smit, era un ferviente creyente de la teoría del intruso, lo que no sentó bien a algunos miembros del Departamento de Policía de Boulder que sospechaban de los padres.

Smit argumentó que una punta de taser dejó marcas en el cuerpo del niño en varios lugares, y creía que un intruso había colocado una maleta debajo de una ventana rota del sótano para entrar en la casa.

“Tanto los investigadores de la policía como los del fiscal de distrito conocían las teorías de Lou Smit y la interpretación de las pruebas desde 1997. Lou Smit abandonó la investigación en el otoño de 1998 y no ha estado involucrado durante los últimos 2 años y medio de investigación en curso. El caso y el desarrollo de las pruebas han cambiado significativamente durante ese período de tiempo”, decía un comunicado de prensa de la policía de Boulder en 2001.

El diario Los Angeles Times informó en 1997 que la familia Ramsey sospechaba que se había utilizado una pistola eléctrica.

Smit ya ha fallecido.

El padre de JonBenét Ramsay cree que hay un intruso al acecho

Se ha hablado mucho sobre cómo el asesino tendría que conocer la distribución de la casa. John Ramsey encontró el cuerpo de su hija en el sótano.

Sin embargo, Ramsey sostiene en el documental que el asesino podría haber estado acechando dentro de la casa durante horas mientras la familia estaba cenando.

El documental dice que se encontró una cuerda en una habitación dentro de la casa.

La policía investigó a otras personas clave en el caso

El documental describe a otras personas investigadas por la policía.

“La policía de Charlotte se puso en contacto con la policía de Boulder tras el arresto de John Brewer Eustice debido a las similitudes entre su caso y el de JonBenét Ramsay. Tras una extensa entrevista con Eustice, los detectives Thomas y Gosage pudieron descartarlo de manera concluyente como sospechoso en el caso Ramsey”, confirma un comunicado de prensa de la policía de Boulder.

La policía admitió que cometió errores desde el principio. El documental de Netflix detalla cómo la casa no se consideró una escena del crimen al principio, y a John Ramsey se le permitió buscar (y finalmente encontrar) a JonBenét Ramsay.

“Los involucrados en este primer día también pudieron cambiar el enfoque una vez que comprendimos que estábamos lidiando con un homicidio. Es preciso decir que si tuviéramos que hacerlo todo de nuevo, lo haríamos de manera diferente”, escribió la policía de Boulder en un comunicado de prensa.

“También es preciso decir que respondimos bien a lo que pensamos que nos enfrentábamos. Recuerde, este es un caso único. Hay pocas agencias, si es que hay alguna, que hubieran actuado de manera diferente a como lo hicimos nosotros en esas primeras horas”.

La policía también admitió que su relación con la oficina del fiscal de distrito era “tensa”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: TikToker robó en Target y fue arrestada por el video que ella misma publicó