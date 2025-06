El actor Jonathan Joss fue asesinado en un tiroteo en Texas

El actor Jonathan Joss falleció tras ser trágicamente asesinado a tiros el domingo 1 de junio en San Antonio, Texas, según NBC News.

El actor de 59 años era conocido por prestar su voz a John Redcorn en la longeva serie de televisión “King of the Hill” y por interpretar al jefe Ken Hotate en la popular comedia “Parks and Recreation”.

La policía de San Antonio dijo que hay una investigación en curso.

Llueven los homenajes para Jonathan Joss

El actor Chris Pratt usó su historia de Instagram el lunes para expresar su tristeza por el fallecimiento de Joss.

“¡Maldita sea! Descansa en paz, Jonathan. Siempre tan amable”, escribió Pratt junto a la noticia. “Es triste verlo. Rezamos. Abracen a sus seres queridos”.

Ambos participaron en “Parks and Recreation” y en el western de 2016 “Los siete magníficos”.

Su compañero de “Parks and Recreation”, Nick Offerman, declaró a PEOPLE que es una “terrible tragedia”.

“El elenco ha estado enviándose mensajes de texto al respecto todo el día y estamos desconsolados”, declaró Offerman al medio. “Jonathan era un chico muy dulce y nos encantó tenerlo como nuestro Jefe Ken Hotate. Una tragedia terrible”.

Los creadores de “King of the Hill”, Mike Judge, Greg Daniels y Saladin Patterson, emitieron un comunicado conjunto compartiendo un sentimiento similar sobre la tragedia, según Variety.

“Jonathan Joss dio vida a ‘John ​​Redcorn’ de ‘King of the Hill’ durante más de doce temporadas, incluyendo la próxima reedición”, decía el comunicado. “Su voz se extrañará en ‘King of the Hill’ y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los amigos y familiares de Jonathan”.

El esposo de Jonathan Joss recuerda al actor

El esposo de Jonathan Joss, Tristan Kern de Gonzales, recurrió a la página de Facebook de Jonathan Joss para hablar sobre la tragedia.

“Mi esposo Jonathan Joss y yo nos vimos involucrados en un tiroteo mientras revisábamos el correo en el lugar donde estaba nuestra antigua casa”, escribió Gonzales.

Gonzales expresó su cariño y agradecimiento a todos los que apoyaron al actor.

“A todos los que lo apoyaron, sus fans, sus amigos, sepan que los valoraba profundamente. Los consideraba parte de su familia”, añadió. “Ahora me concentro en proteger el legado de Jonathan y honrar la vida que construimos juntos”.

Gonzales habló del amor que sintió con Joss.

“Me dio más amor durante el tiempo que pasamos juntos que el que la mayoría de la gente recibe”, continuó Gonzales. “Éramos recién casados. Elegimos el Día de San Valentín. Estábamos buscando una casa rodante y planeando nuestro futuro”.

La pareja ya había sufrido una tragedia cuando la casa de Joss se incendió a principios de 2025. En ese momento, se creó una cuenta de GoFundMe para recaudar donaciones.

