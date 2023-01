Jomari regresa a Miami en silla de ruedas y Francisca lo recibe: ¡la llamó ridícula!

Jomari Goyso terminó el 2022 muy mal, tras haber sufrido un fuerte accidente estando de vacaciones en España, al caerse de un caballo.

Y aunque todavía el presentador de televisión no esta plenamente recuperado, este viernes regresó a la ciudad de Miami, en silla de ruedas, y su gran amiga Francisca fue hasta el aeropuerto a recibrlo, pero el ibérico no se emocionó tanto como ella se hubiese imaginado, especialmente porque llegó con detalles que a Jomari le parecen ridículos.

La ex Nuestra Belleza Latina encontró al español en el estacionamiento de la terminal aérea, donde era llevado en silla de ruedas por una asistente, y al verlo, cargada de flores y globos de colores, Jomari se quedó de una sola pieza.

Así se aprecia en un video compartido por la cuenta de Instagram del propio Jomari, en el que Francisca le grita al animador: “¿y tú crees que me iba a perder hacer el ridículo así?.

Acto seguido, el fashionista y maquillador profesional no pudo contenerse y le dijo a su amiga: “no seas ridícula”.

Y para acabar de completar el gracioso video, en el que Jomari estuvo haciendo cara de Grinch, después Francisca no encontraba su auto en el estacionamiento, haciendo que el animador se pusiera más gruñón.

“Jamás vas a poder hacer Uber, jamás… me arrepiento de no haber agarrado un Uber”, le dijo Jomari a su amiga, bromeando todavía más. “Sigue trabajando en televisión, que creo que es para lo único que vales”.

Tras haber llegad a su hotel, Jomari aprovechó para compartir el video de su recibiemiento en Instagram y confesó que le gustó que Francisca lo hubiera buscado.

“Asumo que tengo que ser agradecido de tener amigas/hermanas que me quieren tanto!! 🙄 con lo conveniente que es Uber….. 😂 pero no seré malcriado!! GRACIAS MI @francisca love u!!”, dijo el español.

Los comentarios de apoyo y aprecio de los fans de Francisca y Jomari no tardaron en llegar y aunque buena parte de los seguidores dijo haber disfrutado con esa ggraciosa escena entre las estrellas de Univision, otros que no entendieron que el presentador estaba hablando en tono de broma, lo criticaron.

“Bienvenido a casa querido @jomarigoyso y que gran amiga tienes en la bella @francisca ❤️♥️”, “😂😂😂😂😂😂 Es que me matan. Los quierooooooo”, “La entiendo porque ese garage del aeropuerto está mal hecho y todo el mundo se pierde”, “la cara de Jomaris es un poema ⚡️⚡️⚡️” y “el no agradece nada, no me gusta su actitud”, fueron algunos de los comentarios que manifestaron los fans.

Dinos que te parece la manera como Jomari y Francisca se divierten cada vez que andan juntos.

Jomari tuvo el accidente el 29 de diciembre tras caer se su caballo Dorado y sufrió una fractura en la pierna izquierda, por lo que fue operado.